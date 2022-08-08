Kadirli'de 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadirli'de 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri yapıldı

08.08.2022 17:14
Kadirli'de 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri yapıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri düzenlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri düzenlendi.

Kadirli Belediyesi ile Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfınca organize edilen etkinlik, Maksutoluğu Yaylası'nda yapıldı.

Halk oyunlarının gösteri sunduğu şenlikte, güreş müsabakaları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Yerel sanatçıların konser verdiği etkinliğe AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve vatandaşlar katıldı.????

YORUMLAR
500
Osmaniye'de Köy Yolu Yapılmayan Vatandaş: 'Hakkımızı Nerede Arayalım? Başvuru Yapmadığımız Yer Kalmadı' Osmaniye'de Köy Yolu Yapılmayan Vatandaş: 'Hakkımızı Nerede Arayalım? Başvuru Yapmadığımız Yer Kalmadı' Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti
Kaynak: AA

Osmaniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadirli'de 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:24 Ukraynalı drone meraklıları bomba yüklü İHA geliştirdi! Rus kuvvetlerini püskürtmek için kullanılıyor
16:12 Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti
16:00 İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler
15:56 Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi, 5 katlı binadan beton zemine düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 17:14:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kadirli'de 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement