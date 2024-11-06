Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu Edirne'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu Edirne'de Başladı

Selimiye Camii'nin 450. yılı için düzenlenen sempozyumda Osmanlı kimliği ele alınıyor.

06.11.2024 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu' Edirne'de başladı

Prof. Dr. Özgen:

"Osmanlı medeniyeti Edirne'de şekillenmiştir"

EDİRNE - 'Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu' Edirne'de başladı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye'nin sadece Türkler için değil, dünya kültürü ve mimarlığı açısından da eşsiz bir yeri olduğunu aktardı.

Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliği ile "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" Devecihan Kültür Merkezi'nde başladı. Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Osmanlı medeniyetinin Edirne'de şekillendiğini ve birçok kültürel ve mimari gelişimin bu topraklarda filizlendiğini aktardı.

Edirne'nin Osmanlı tarihindeki başkentlik döneminin, devletin bir cihan imparatorluğuna dönüşümünde son derece önemli bir evreyi teşkil ettiğini aktaran Prof. Dr. Özgen, Osmanlı kimliğinin bilimsel bir etkinlikte değerli uzmanlar tarafından ele alınmasının oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Selimiye Camii'nin inşasının 450'nci yılına ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Özgen, Mimar Sinan'ın bu şaheserinin Osmanlı sanatının en nadide örneklerinden birisi olduğunu aktardı.

Kurum tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özgen, Atatürk Kültür Merkezi ile birlikte Mimar Sinan'a ve onun eşsiz mirasına özel bir önem atfettiklerini, hayatı, kişiliği ve eserlerine yönelik pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Selimiye Camii'nin inşasının 450'nci yıl dönümü

Sempozyumu Mimar Sinan anısına icra edilen çalışmalardan biri olarak değerlendirdiklerini belirten Prof. Dr. Özgen, "Sempozyumumuzun ikinci başlığı olarak günümüzde Türk-İslam mimarisinin zirve noktalarından biri olan Selimiye Camii'nin inşasının 450'nci yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Mimar Sinan'ın bu şaheseri şüphesiz ki Osmanlı sanatının en nadide örneklerinden birisidir. Öte yandan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye'nin sadece Türkler için değil dünya kültürü ve mimarlığı açısından eşsiz yeri de hepimizin malumudur. Dolayısıyla bu anlamlı yıl dönümünde Selimiye'nin mimarlık, teknik ve sanat tarihi açısından incelenmesi sempozyumumuzun diğer önemli bir konusu olarak karşımızdadır" ifadelerine yer verdi.

Böylesine tarihi bir mekanda seçkin bilim insanları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, "Edirne'yi, Osmanlı kimliğini ve Selimiye'yi konuşacağız ve bunu konuşurken gerçekten sahanın en önde gelen bilim insanlarını Edirne Valiliğimizin ev sahipliğinde bir araya getirmiş olacağız ve kıymetli bilim insanlarının perspektifinden Osmanlı kimliğini, Edirne'yi ve Selimiye'yi eminim çok daha iyi tanımış olacağız" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı Müzik Teorisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık yönetimindeki koro eşliğinde verilen konser sonrası sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA

Türk Tarih Kurumu, Kültür Sanat, Osmanlı, Kültür, Eğitim, Edirne, Sanat, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu Edirne'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
17:23 Trump’tan umudu olan biri daha var Yeni başkanı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'tan umudu olan biri daha var! Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
07:16 Van-İran sınırında güvenlik önlemleri artıyor Van-İran sınırında güvenlik önlemleri artıyor
05:03 Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
04:00 Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı
02:04 İşte ABD’deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi İşte ABD'deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 20:08:20. #1.12#
SON DAKİKA: Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu Edirne'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.