Üye Girişi
Oyuncu adayları profesyoneller eşliğinde doğada sahnelere hazırlanıyor - Son Dakika

Oyuncu adayları profesyoneller eşliğinde doğada sahnelere hazırlanıyor

03.12.2021 11:09
Oyuncu adayları profesyoneller eşliğinde doğada sahnelere hazırlanıyor

Yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk ile oyuncular Hülya Gülşen Irmak ve Asuman Bora'nın girişimleriyle düzenlenen "oyunculuk ve sinema kampı"na katılan oyuncu adayları, açık havada sahne deneyimi kazanıyor.

Yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk ile oyuncular Hülya Gülşen Irmak ve Asuman Bora'nın girişimleriyle düzenlenen "oyunculuk ve sinema kampı"na katılan oyuncu adayları, açık havada sahne deneyimi kazanıyor.

Pasific Film Medya Akademi tarafından Bolu'da ikincisi düzenlenen kamp programı, 2 yıldır oyunculuk eğitimi alan 13 öğrenciye 3 eğitmen eşliğinde gerçekçi ve yaratıcı bir performansı sergilemelerine imkan sağlıyor.

Bolu'da 3 gün süren kampta, ellerindeki fenerlerle ormanda gece yürüyüşü yapan katılımcıların ani ses efektleriyle korku, gerginlik, tedirginlik, çaresizlik gibi duyguları daha derinden hissetmesi sağlandı.

Çeşitli korku ve ön yargıların kırılması amacıyla yapılan bu ve buna benzer etkinliklerle öğrenciler, medya dünyasında kullanılan ses, görüntü ve ışığın önemini bizzat içinde bulunarak deneyimledi.

Öğrencilerin eğitmenlere sektörle ilgili sorular sorarak meraklarını giderdiği kampta, profesyonel bir film setinde yaşananlar uygulamalı olarak ifa edildi.

Önceden belirlenen senaryo ya da anlık doğaçlama rollerle oyunculuk performansı sergileyen öğrencilere, film yapım (çekim) aşamasının zorlukları ve güzellikleri anlatıldı.

Gölcük'te çekim provaları yapılarak ışığın önemi, film setindeki zamanın değeri, sinematografi açısından görüntünün doğru dizayn edilmesi gibi teknik unsurlar da uygulamalı gösterildi.

Gelecek yıl ilkbaharda üçüncüsü gerçekleştirilmesi planlanan kamp programı, oyunculuk, sinema, medya ve sanat alanlarına ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak.

"Kampı teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülebilmesi amacıyla yapıyoruz"

Yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk, AA muhabirine, medya endüstrisinin topluma yön veren, popüler, etkili ve önemli bir güç arenası olduğunu ve yaşamın dinamiklerini değiştirip dönüştürebilme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Toplumda oyunculuğun kolay bir işmiş gibi görüldüğünü dile getiren Öztürk, "Oyunculuk öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay bir iş değil. Ağlamanın da gülmenin de bin farklı modeli var. Oyunculuğun birçok tekniği ve metodu var, bunları algılamak, içselleştirip uygulamak ciddi bir mesele. Bunları akademimizde profesyonel eğitmenlerle öğrencilerimize anlatmaya ve geleceğin yeni nesil medya öğrencilerini, oyuncularını yetiştirmeye çalışıyoruz. Medya okulumuzun stratejik politikalarından biri bu. Kampı teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülebilmesi, yaratıcılığın artırılması ve unutulmaz bir anı olabilmesi amacıyla yapıyoruz." diye konuştu.

"Tiyatro ateşi öyle bir ateş ki içinizde varsa zaten engel olamazsınız"

Oyuncu Hülya Gülşen Irmak da kampın verimli geçtiğini ifade etti.

Oyuncu adaylarına tiyatro, sinema ve medya eğitimi verdiklerini anlatan Irmak, "Tiyatro ateşi öyle bir ateş ki içinizde varsa zaten engel olamazsınız. Oyuncu olmak, sanatçı olmak o kadar çok sorumluluk gerektirir ki öncesinde dünyayla ilgili olmaları gerekir, olan bitenlerle oyunlarla sanat eserleriyle... O yüzden oyuncu adaylarına kendilerini zenginleştirmelerini, bol bol okumalarını, dinlemelerini, izlemelerini ve fikirleri olacak kadar bilgi sahibi olmalarını öneririm." ifadelerini kullandı.

Eğitimin önemine değinen Irmak, tiyatronun eğitimsiz olabileceğine inanmadığını vurguladı. Irmak, yeteneğin esas olduğunu ancak yeteneği geliştirmek için de iyi bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"Sanat iyileştirir, güzelleştirir"

Oyuncu Asuman Bora ise oyunculuk ve medya eğitimlerinin kıymetli farkındalıklar oluşturduğunu ve kişinin hayatına olumlu anlamda yön verdiğini dile getirdi.

Ekolojinin, ekonominin, sosyal yapının bozulduğu dünyada tek sığınabilecek yerin sanat olduğuna işaret eden Bora, "Sanatın hangi dalı olursa olsun sanat iyileştirir, güzelleştirir. Biz burada tiyatroya sığınmış, tiyatroda kendini bulan, bu işe gönül vermiş arkadaşlarla birlikteyiz. Sanatın içinde olun, sanatla kalın diyorum." dedi.

Bora, oyunculukta üniversite eğitiminin şart olduğuna inandığını ifade ederek, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise iyi bir kursta eğitim alınabileceğini sözlerine ekledi.

Hülya Gülşen Irmak, Bora Füzesi, Yönetmen, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Oyuncu adayları profesyoneller eşliğinde doğada sahnelere hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok! 11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu! 11:01 Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu! Son dakika magazin haberleri 10:53 Son dakika magazin haberleri Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
11:04 Yükselişini devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor
11:01 Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu!
11:01 Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti
10:58 Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu
10:52 Son dakika magazin haberleri
10:50 Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla!
10:49 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti
10:49 Yolu 4 kilometre kısaltmak için köprü yaptı! Köprü sonunu getirdi!
10:48 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71
Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor         
11:09
Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor         
11:05
Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti         
11:01
Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu         
10:59
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 11:13:12. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu adayları profesyoneller eşliğinde doğada sahnelere hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement