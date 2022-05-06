Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı - Son Dakika
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Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı

06.05.2022 16:30
Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen programa katılmak için Ramazan Bayramı'nda başkent Katmandu'yu ziyaret etti.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen programa katılmak için Ramazan Bayramı'nda başkent Katmandu'yu ziyaret etti.

TRT'nin beğenilen "Diriliş Ertuğrul" ve son olarak "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizileriyle öne çıkan Düzyatan, Türkiye ve Nepal arasındaki turizm ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Jet Servis Aviation katkılarıyla Ramazan Bayramı'nda Nepal'de düzenlenen bir organizasyonda yer aldı.

Nepalli hayranlarıyla da bir araya gelen ünlü oyuncuya, 5 günlük programında Türk-Nepal İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, Türk iş insanları ve yapımcıları eşlik etti.

Katmandu Havalimanı'nda Nepal basınına değerlendirmede bulunan Düzyatan, kendisini davet eden Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Düzyatan, Nepal'i gezeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ayrıca Pokhara ve Everest'e gideceğiz. Belki birbirimize daha da yakınlaşıp Nepal ve İstanbul'a turizm sağlayabiliriz." dedi.

Ünlü oyuncu, tüm Türk vatandaşlarına Nepal ve Katmandu'yu ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunacağını sözlerine ekledi.

Nepal'in tarihi ve turistik yerlerini, Pokhara'yı ve Everest'i gezen Düzyatan, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Nepal'de Türk dizilerini çok yoğun bir ilgiyle seyrediyorlar"

Ziyaretinde Düzyatan'a eşlik eden Türk-Nepal İş Konseyi Başkanı Akıncılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir program oldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle kendisinin orada çok fazla hayranı var. Nepal'de Türk dizilerini çok yoğun bir ilgiyle seyrediyorlar. Özellikle Engin Altan Bey'e yoğun bir sevgi gösterisi yaptılar." dedi.

Seçim dönemi nedeniyle yoğun programına rağmen Nepal Kültür ve Turizm Bakanı Prem Ale'nin de katılımıyla bir basın toplantısı yaptıklarını anlatan Akıncılar, toplantıda güzel mesajlar verildiğini ifade etti.

Akıncılar, iş adamları ve medya temsilcilerinin de katıldığı toplantının ardından programın gala yemeğiyle sona erdiğini aktardı.

Öte yandan Akıncılar, ünlü oyuncunun Nepal'in yanı sıra Hindistan'da da çok fazla hayranının bulunduğunu dile getirdi.

Nepal medyasına yansıyan haberlere göre, Düzyatan toplantıda Nepal'in "misafirperverliği ve doğal güzelliği karşısında büyülendiğini" kaydetti.

Düzyatan'ı ve beraberindeki Türk heyetini toplantıda karşılayan Nepal Kültür ve Turizm Bakanı Prem Ale, ünlü oyuncunun Nepal ziyaretinin Türkiye'de ülkesini tanıtacağını ve iki ülke arasındaki yakın bağları güçlendireceğini vurguladı.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı

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Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul, Turizm, Nepal, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Engin Altan Düzyatan Nepal'de düzenlenen bayram organizasyonuna katıldı - Son Dakika
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