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Özel bireyler 'Hıdırellez'de doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da özel bireyler, Hıdırellez etkinliğinde doyasıyla eğlendi.

Elazığ Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ortaklığında özel bireylere yönelik Hıdırellez etkinliği düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan etkinlik, Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerinin sergilediği yöresel halk gösterisi ile devam etti. Ardından özel bireylere sırasıyla halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma ve çuval yarışmaları düzenlendi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan özel bireyler, gönüllerince eğlenerek keyifli dakikalar geçirdi.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Baharın müjdecisi olan Hıdırellezi'nizi tebrik ediyorum. Türk İslam geleneğinde de yeri olan bu güzel günümüzün bir şenlik havasında geçmesi için gayret gösteren çocukları, gençleri, eğitimcileri ve velileri tebrik ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ, "Hıdırellez, aslında, yardımlaşmayı, yeni bir uyanışı, baharı ve yeniden doğuşu temsil eden onu bir arada beraberce kutlamayı geleneksel kutlama haline getiren önemli bir etkinliğimizdir. Biz de bu farkındalığı devam ettirilmesi, toplumumuzda yaygınlaşması adına bugün hep beraber Hıdırellez'i kutluyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.