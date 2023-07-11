Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 52 yıllık dostları Özkan Uğur'a sahnede veda etti: Özkan'ım hoşça kal - Son Dakika
Üye Girişi

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 52 yıllık dostları Özkan Uğur'a sahnede veda etti: Özkan'ım hoşça kal

11.07.2023 11:54

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 52 yıllık dostu Özkan Uğur'a sahnede veda etti. Güner ve Alanson, Uğur'a veda konuşması yaparken gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

Cumartesi günü hayatı kaybeden Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. MFÖ grubu 52 yıllık dostları ve iş arkadaşlarına sahnede veda etti. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, konuşmakta güçlük çekti. Güner ," Hiçbir söz ve hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal" dedi. Mazhar Alanson ise "Biz nasıl unutacağız. Ne yapacağız çaresiz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. "Özkancım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkanım, böyle bırakılmaz ki." ifadelerini kullandı.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanıyor. AKM'de düzenlenen törene sanatçılar katılırken, Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu. Usta sanatçı için şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Uğur'un ölümüyle yıkılan Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmak için çıktıkları sahnede güçlükle ayakta durmakta güçlük çekti.

MFÖ, 52 yıllık dostları Özkan Uğur'a sahnede veda etti: Özkanım hoşça kal

FUAT ÜNER: 52 YILLIK DOSTUMDU

MFÖ Grubu'nun üyelerinden Fuat Üner 52 yıllık dostuna veda ederken "Özkan bu salonda bulunan herkes için hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü olarak tanır, kimileri sahne sanatçısı, kimileri ise neşeli ve iyi kalpli bir ağabey olarak tanır. Ama benim için tam 52 yıllık dostum, iş ortağım. Hiçbir söz ve hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal" dedi.

MFÖ, 52 yıllık dostları Özkan Uğur'a sahnede veda etti: Özkanım hoşça kal

"NASIL DA GİTTİN ÖZKANIM, BÖYLE BIRAKILMAZ Kİ"

Törende ayakta güçlükle duran ve gözyaşlarına hakim olamayan Mazhar Alanson ise şunları söyledi; "Özkan'ım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Konuşma hazırlayamadım ama 2-3 gündür halimiz darmaduman. Meşhur lafları vardır. 3'ümüz kimsenin anlamamasını istediğimiz konuyu kuş diliyle konuşurduk. Bunu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkancım herhalde sen de hissediyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Meğer bütün Türkiye severmiş seni. Tanıyan tanımayan herkes herkes. Biz nasıl unutacağız. Ne yapacağız çaresiz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum; 'Özkancım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkanım, böyle bırakılmaz ki."

YORUMLAR (3)
  • Şükrü Acet: Insana bu dünyada ailesinden hariç sizin gibi kadim dost ve kardeşler olsun yeter sizin başınız sağ olsun belki ailesinden daha çok acı çekiyorsanız çünkü sizde özkan abinin ailesi gibisiydiniz bide cem yılmaz ve zafer alagöz sizlerinde başı sağolsun mekanı cennet olsun özkan uğurlu abimizin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Coronaci : Guzel adamdi ALLAH rahmet eylesin .. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • tansel çetinkaya: değerli bir müzisyen ahirete gitti Allah rahmet eylesin abi grup üyeleri ne dediklerini bilmeyecek kadar üzüntüleri derin ama böyle ruh halinde konuşmasalar daha iyi AİLESİNE sabır diliyorum Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
500
Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi

Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 52 yıllık dostları Özkan Uğur'a sahnede veda etti: Özkan'ım hoşça kal - Son Dakika


Son Dakika
13:07 Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi sunması, Rusya'yı rahatsız etti mi? İşte Kremlin'den konuya ilişkin değerlendirme
13:03 Rusya, Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi sunmasından rahatsız mı? Kremlin'den açıklama var
12:51 İsveç Başbakanı: NATO'ya katılımımız terörle mücadelede kararlılığımızı gösteriyor
12:49 NATO için Türkiye'nin onayını alan İsveç Başbakanı'ndan ilk sözler: Terörle mücadelede kararlıyız
12:29 Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması: Rezervleri 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici
12:25 Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici
12:26 Ödenen bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'a, Çaykur Rizespor'dan teklif geldi
12:22 Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'e Çaykur Rizespor talip oldu
12:12 41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakileri 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti
12:07 41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 13:34:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 52 yıllık dostları Özkan Uğur'a sahnede veda etti: Özkan'ım hoşça kal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement