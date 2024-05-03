Pamukkale'ye Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Pamukkale'ye Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Pamukkale\'ye Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 482 bine yaklaştı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, Kovid-19 salgını sonrası ziyaretçi sayılarında rekor kırmaya devam ediyor. Gece müzeciliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla ziyaretçi sayısının daha da artması hedefleniyor.

03.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:46
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Beyaz travertenler, antik kalıntılar ve şifalı termal havuzların iç içe geçtiği Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 482 bine yaklaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, Kovid-19 salgın süreci sonrası ziyaretçi sayılarında yakaladığı artış grafiğini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rekorla sürdürmek istiyor.

Denizli Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre geçen yılın ocak-nisan döneminde Pamukkale Ören Yeri'ne gelen ziyaretçilerin sayısı 309 bin 634 oldu, bu yılın aynı döneminde yüzde 55 artışla 481 bin 816 ziyaretçi girişi kayıtlara geçti.

Ören yerine nisanda gelen ziyaretçilerin sayısı Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 artarak 155 bin 866 oldu. Bayram tatilinin 3. günü olan 12 Nisan'da Pamukkale, 18 bin 569 ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı.

Gece müzeciliğinin de başlamasıyla saat 00.00'a kadar gezilebilen ören yerinin geçen yıl 2 milyon 205 bin olan ziyaretçi rekorunu kırması ve 3 milyona yaklaşması hedefleniyor.

Artış, beklenenin üzerinde

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Türkiye turizmindeki yükseliş grafiğinin Pamukkale Ören Yeri girişlerinde de görülebildiğini söyledi.

2024 için artış beklediklerini ancak 4 aylık rakamların beklediklerinin üzerinde olduğunu, özellikle bayram tatillerinin yoğun geçtiğini dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Giriş yapamayıp dönen misafirlerimiz oldu. Gelecek yıllarda bu misafirleri daha iyi ağırlamak için özellikle giriş kapılarında turnikelerin artırılması, giriş personelinin çoğaltılması olumlu olacaktır. Gece müzeciliğinin de tanıtımları devam ediyor. Özellikle yaz sıcaklarında Pamukkale'yi ziyaretten imtina eden yabancı grupların gece gelmesinin giriş rakamlarına ciddi katkı yapmasını bekliyoruz. 2024, hem ülkemiz hem Pamukkale için tüm rekorların kırıldığı bir yıl olacak."

Gazi Murat Şen, Pamukkale'ye ziyaretçi artışında sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların önemli etkisinin olduğunu ifade ederek, düğün, mezuniyet gibi özel günlerini travertenlerin üzerinde verdikleri pozlarla kutlayan ziyaretçilerin tanıtıma büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Pamukkale Ören Yeri'nin yıllık ziyaretçi rakamları şöyle:

YılZiyaretçi sayısı
20182.157.703
20192.184.098
2020619.467
20211.204.611
20221.991.101
20232.200.500
2024 Ocak-Nisan481.816

Kaynak: AA

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