Pandemi döneminde eski eşya topladı, şehrin ilk antikacısı oldu - Son Dakika
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Pandemi döneminde eski eşya topladı, şehrin ilk antikacısı oldu

03.09.2022 11:01
Pandemi döneminde eski eşya topladı, şehrin ilk antikacısı oldu

Pandemi döneminde eski eşya topladı, şehrin ilk antikacısı oldu Antikacı Yavuz Selim Köksal: "Eski eşyalara merakım pandemi döneminde başladı"KIRŞEHİR Kırşehir Zanaatkarlar Çarşısı'nda pandemi döneminde merak saldığı eski eşya toplama fikri ile antikacı dükkanı açan Yavuz Selim Köksal, şehrin...

Pandemi döneminde eski eşya topladı, şehrin ilk antikacısı oldu

Antikacı Yavuz Selim Köksal: "Eski eşyalara merakım pandemi döneminde başladı"

KIRŞEHİR Kırşehir Zanaatkarlar Çarşısı'nda pandemi döneminde merak saldığı eski eşya toplama fikri ile antikacı dükkanı açan Yavuz Selim Köksal, şehrin ilk antikacısı oldu.

Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı'nda Yavuz Selim Köksal adlı antikacı, Türkiye'de farklı bölgelerden topladığı antika eşyaları Kırşehir'de satışa sunuyor. Bursa, İstanbul, Ankara gibi illerde antika pazarlarının büyük ilgi gördüğünü aktaran Köksal, Kırşehir'de açtığı işletme ile büyük bir eksikliğinde giderildiğini söyledi. Köksal, "Pandemi döneminde insanlar uğraş edinmek için koşuşturdu. Bende o dönemlerde antika eşyalara merak saldım ve Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi alanında da çalışmaya başladım" dedi.

Kırşehir'de, Zanaatkarlar Çarşısına gelen insanların 100 yıllık yağlı boya tabelalara ilgi gösterdiğini belirten Köksal, "İnsanlar, el işçiliği ürünlerine ciddi oranda ilgi göstermekte 1960'ların benzin bidonlarına olan ilgi yüksek. Yağlı boya tabelalar ve 100 yıl önceki insanların kullandığı ev malzemeleri ilgi odağı oldu. Evlerinde şark köşesi yapan ve eski malzeme koleksiyonu olanlar için de ilginin odak merkezi oldu" diye konuştu.

Yaklaşık 800 yıllık Ahilik geleneğinin yaşatılması için hayata geçirilen Ahi Evran Külliyesi içindeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda 32 meslek grubu esnafları da faaliyet gösteriyor. Çarşının Ahi Çarşısıyla birleşik olması da ticari faaliyet merkezinin şehirde yer değiştirmesine neden oldu. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin maddi desteğiyle yaptırılan Zanaatkarlar Çarşısı, bünyesinde işinin ehli zanaatkarları barındırıyor.

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Kaynak: İHA

Selim Köksal, Kırşehir, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pandemi döneminde eski eşya topladı, şehrin ilk antikacısı oldu - Son Dakika

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