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Pandemiyle Gelen Sanat Müzesi

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Isparta'da Rıfat Küçükşahin, atıl malzemelerle evini müzeye dönüştürdü, sanatına yöneldi.

19.01.2025 09:15
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Pandemi döneminde hobi olarak başladı, evini müzeye dönüştürdü

Sokaktan bulduğu atıl malzemelerle evinin her köşesini sanatla doldurdu

Atıl malzemelerle yapılan müze ev, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

ISPARTA - Isparta'da 60 yaşındaki emekli esnaf Rıfat Küçükşahin, pandemi döneminde hobi olarak başladığı atıl malzemelerle sanat yapma merakı sayesinde evini adeta bir müzeye dönüştürdü. Trakya Üniversitesi restorasyon bölümü mezunu olan Küçükşahin, mezatlardan ve sokaktan bulduğu malzemeleri sanata dönüştürerek tablolar, figürler ve ev eşyaları üretmeye başladı.Çoğunu sokaktan bulduğu ahşap, metal ve teneke malzemelerden yaptığı tablolar, figürler ve ev eşyalarını, evinin içinde ve bahçesinde sergiliyor.

Atıl malzemelerle sanat yapmaya başladı

Emekli olduktan sonra ahşap ve atıl malzemelerden sanat yapma düşüncesinin olduğunu belirten Küçükşahin, "Mezatlardan aldığım ve sokaktan bulduğum malzemeleri değerlendirmeye başladım. Hediye gelen ürünler de oldu. İlk başta, böyle bir kulübe yapmayı düşünmüştüm, malzemelerimi buraya aktararak arkadaşlarım geldiğinde burada vakit geçirmelerini istedim. Ancak zamanla evim ve kulübe malzemelerle doldu. Genellikle ahşap malzemelerden, şişelerden, tenekelerden, ne bulursam kullanarak bir şeyler yapıyorum. Kullanabileceğim atıl malzemeleri değerlendirmeye çalışıyorum. Daha önce de sanata ilgim vardı, resim ve karikatür çiziyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemi ile sanatına yöneldi

Sanat, Küçükşahin için bir hobi haline geldi. Pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçirme fırsatı olduğunu ve bunu değerlendirmek istediğini söyleyen Küçükşahin, "Pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçirme fırsatım olunca, bu işe yöneldim. Hazırda aletlerim de vardı ve sosyal medyadan izleyerek çoğu şeyi öğrendim. Eşim de çok yardımcı oldu. Biz bu merakla böyle başladık. Birinci pandemi döneminde çok ürün çıkardım, ikinci dönemde ise bu sayı daha da arttı. Üçüncü dönemde, kapanmanın etkisiyle daha fazla ürün yapmaya başladım ve eve sığmaz olunca bu kulübeyi inşa ettim" şeklinde konuştu.

Evini bir müzeye dönüştürdü

Küçükşahin, yaptığı sanat eserlerini evinin içinde ve bahçesinde sergilediğini belirterek, "İnsanların çoğu ilgi gösteriyor. Evime gelip görüntü çekmek isteyenler oluyor, merak edip kendilerinin yapıp yapamayacaklarını soruyorlar. Ben de onlara elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Aslında evimi bir müze gibi tasarladım, ancak hiçbir ticari amaç gütmüyorum. Merak eden vatandaşlar gelsin, görsünler istedim" dedi.

Çocukların bu alanda kendilerini geliştirmelerini istiyor.

Küçükşahin, özellikle çocukların sanatla tanışmalarını ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini arzuladığını belirtiyor. Ayrıca Küçükşahin, gelecekte bu alandaki birikimlerini çocuklarına miras bırakmayı hedefliyor.

Pandemiyle Gelen Sanat Müzesi
Kaynak: İHA

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