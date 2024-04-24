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Parkta bayram kutlayan çocukları Türk Bayrakları ve pamuk şekerleriyle karşıladılar

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Atatürk Parkında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan çocukları Kozan Ülkü Ocakları Türk Bayrakları ve pamuk şekerler ile karşıladı.

Kozan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Parkında çocuklar halk oyunları, şiir ve gösteriler ile bayram kutlamalarına katılırken Atatürk Parkı'nda bayramın keyfini çıkaran çocuklar Türk Bayrakları ve pamuk şekerler ile karşılandı.

Kozan Ülkü Ocakları tarafından Atatürk Parkında pamuk şeker ve bayraklarla karşılanan çocuklar sevinçle hediyelerini aldı.

Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Mercan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. Yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir gurur ile yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. İlçemizde istedik ki tüm çocuklarımız Türk bayrağımızın gururu ile bu bayramı kutlasın. Bizlerin çocukluğunda çok bilinen ve geleneksel, şimdilerde yeni nesil tanımasa da pamuk şeker ile bu sevinçlerine ortak olalım. Farklı ve guru dolu bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Etkinliklere Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Sümmani Göztaş, Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, MHP İlçe başkanı Şerif Köşeli, Ülkü Ocakları Başkanı Murat Mercan ve çok sayıda davetli katıldı.