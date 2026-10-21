Petrov'un 'Mefküreci Muallim'in 1928 Osmanlıca baskısı Erzurum'da sahafta bulundu

Ünlü Rus yazar Grigoriy Petrov'un "İdealist Öğretmen" adıyla da bilinen "Mefküreci Muallim" adlı eserinin 1928 yılında Osmanlıca basılan nüshası, Erzurum'da bir sahafta ortaya çıktı. Vatandaşlardan alınan kitaplar arasında çıkan eser, incelemenin ardından nadirliği nedeniyle ayrılarak sahafın koleksiyonunda muhafaza altına alındı.

Petrov'un eğitim ve toplum konularını ele aldığı eserlerinden biri olan "Mefküreci Muallim", Moskova Üniversitesi'nde başarılı bir matematik profesörü olan Raçinski'nin kariyerini bırakarak köyüne dönmesi ve kendisini öğretmenliğe adaması üzerinden eğitimin toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü anlatıyor. Eser, Türkiye'de "İdealist Öğretmen" adıyla da biliniyor.

Özellikle "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı eseriyle tanınan Petrov'un bu eserinin ardından "Mefküreci Muallim" de 1928 yılında Ali Haydar Taner tarafından Türkçeye çevrilerek yayımlandı. Eserin 1928 tarihli Osmanlıca baskısı İstanbul'daki Marifet Matbaası tarafından basıldı ve 80 sayfalık bu baskı günümüzde nadir bulunan kitaplar arasında yer alıyor.

Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı olan Maarif Vekaleti, Petrov'un 1928'de yayımlanan "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" ve "Mefküreci Muallim" adlı eserlerini tüm memur ve öğretmenlere tavsiye etmiş olması da kitabın arka kapağında yer alan bilgiler arasında.

"Çok nadir bulunan bir eser diyebilirim"

31 yıldır sahaflık yapan Nizamaettin Korucu (64), ünlü Rus yazar Grigoriy Petrov'un eserleri ve elindeki 1928 tarihli kitapla ilgili, "Grigoriy Petrov en çok 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' eseriyle meşhur. Bu eseri Finlandiya'nın kalkınmasında çok önemli bir rol oynamış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye'de okullarda okutulmasını tavsiye etmiş. 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde'nden sonra yazdığı eserlerden birisi de 'Mefküreci Muallim', yani 'İdealist Öğretmen.' Bu eser de yine Maarif Vekaletince, Milli Eğitim Bakanlığınca okullara tavsiye edilmiş. İlk baskısı 1928'de yapılmış, yani Harf İnkılabı'ndan önce Osmanlıca olarak basılmış. Şu anda çok nadir, bildiğim kadarıyla. Eserin basıldığı tarihte 20 kuruşmuş ama bugünkü paraya tekabül eden değeri yaklaşık 1000 lira. Çok nadir bulunan bir eser diyebilirim. Öğretmenlere de tavsiye edilmiş. Evet, şimdi biz kitap alıyoruz tabii vatandaşlardan. Taşınanlar oluyor, nakil yapanlar oluyor veya vefat edenler oluyor. O kitapların arasında, gelen kitapların arasından çıktı bu kitap. Sonra dikkatimizi çekti, inceleyince ayırdık, bu şekilde elimizde saklıyoruz. Bu sene aldık, öyle hatırlıyorum. Elimizde duruyor" ifadelerini kullandı.