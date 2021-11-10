Piyanist Aziza Mustafa Zadeh CRR'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

"Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları" kapsamında Azerbaycan'ı temsilen piyanist Aziza Mustafa Zadeh sahne aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki konsere çok sayıda müziksever ilgi gösterdi.

1991'de bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle İstanbul'da kutluyor.

Bu kapsamda müzikseverlerle buluşan piyanist Aziza Mustafa Zadeh, "Bakü geceleri", "Seher in Karabağ", "Quiet Alone", "Sarı Gelin" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım"ın da aralarında bulunduğu repertuvarı seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, sanatçıya, "Thelonious Monk" bestesini icra ederken oğlu Ramiz Han eşlik etti.