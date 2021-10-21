Üye Girişi
Nida Tüfekçi Parkı açıldı - Son Dakika

Nida Tüfekçi Parkı açıldı

21.10.2021 11:16
Nida Tüfekçi Parkı açıldı

Nida Tüfekçi Parkı açıldı Alper Taşdelen: "Çankaya Belediyesi halkçı belediyeciliğin yıldızı olarak parlamaya devam edecek" Çankaya Belediyesi'nin her kesimden insana dokunan hizmetleri artarak sürüyor.

Nida Tüfekçi Parkı açıldı

Alper Taşdelen: "Çankaya Belediyesi halkçı belediyeciliğin yıldızı olarak parlamaya devam edecek"

ANKARA - Çankaya Belediyesi'nin her kesimden insana dokunan hizmetleri artarak sürüyor. Belediyelerin bir dönemde gerçekleştirdikleri yatırımları bir seneye sığdıran Çankaya Belediyesi, Yaşamkent Mahallesi'nde 11 dönüm alan üzerine inşa ettiği Nida Tüfekçi Parkı'nı hizmete açtı.

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'nın çehresini değiştiren ve gerçekleştirdiği yatırımlarla Çankayalıların takdirini kazanan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, açılışlara hız verdi. Yaşamkent Mahallesinde Nida Tüfekçi Parkının açılışı gerçekleştirildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Müzikolog Nida Tüfekçi'nin adını taşıyan parkın açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türk Halk Müziğine, Türk folkloruna hizmet etmiş Yozgatlı sanatçı Nida Tüfekçi'nin Çankaya'da sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Çankaya'ya yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini kaydeden Alper Taşdelen, "Biz belediyeciliği halka hizmet olarak görüyoruz, halka hizmet eden aynı zamanda hakka hizmet eder mantığıyla bakıyoruz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi ayırt etmeden yaratılanı yaratandan ötürü seven anlayışla hareket ediyoruz. Kreşlerimiz, engelli merkezlerimiz, kültür merkezlerimiz, Çankaya Evlerimiz, parklarımız var. Bir bu kadarı da 2022 ve 2023'de olacak ve Çankaya Belediyesi halkçı belediyeciliğin yıldızı olarak parlamaya devam edecek" diye konuştu.

Çankaya'nın hizmet aşkı devam edecek

Çankaya Belediyesi olarak ranta değil halka hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü: "Çankaya Belediyesi'nin hizmet aşkı hizmet azmi devam edecektir. Bize bu aşkı, azmi kazandıran en önemli unsur Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü biz Atamıza öyle kuru sözle değil çalışarak, üreterek layık olacağımıza inanıyoruz. Ne kadar fazla çalışırsak, ne kadar fazla üretirsek, belediyemizi ne kadar halkla birebir tutarsak o kadar Atamıza layık olacağız".

Çankaya'daki birçok eserle gururumuz oldunuz

Park açılışına katılan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bir Türkiye değerinin isminin sonsuza dek yaşatılacak olmasından dolayı Taşdelen'i kutladı. Taşdelen'in birçok ilkleri Çankaya'da başardığını kaydeden Torun, "Göreve geldiğiniz günden bu yana yoğun bir çalışma içindesiniz. Bütçe çalışmaları, yeşil alan çalışmaları olarak ortaya koyduğunuz birçok eser ile gururumuz oldunuz. Duayen belediye başkanımız Doğan Taşdelen'in geleneğini de yaşatıyorsunuz. Belediyelerimiz her türlü baskıya, engellemelere rağmen bunları birer birer aşarak harikalar yaratıyorlar. Çankaya Belediye Başkanım, Atatürk'ün ilçesine layık bir şekilde hizmet veriyor" dedi.

Yozgat'ın yetiştirdiği sanatçı Nida Tüfekçi adını taşıyan park 11 dönüm üzerinde hizmet verecek. Koşu yolu, kondisyon alanı, çocuk oyun alanı ve yeşil alanı ile ferah bir yaşam alanına dönüşen parkın açılışına CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut İbiş, Çankaya Yozgatlılar Dernek Başkanı Halil Özkan, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nida Tüfekçi Parkı açıldı
Nida Tüfekçi Parkı açıldı
Nida Tüfekçi Parkı açıldı
Nida Tüfekçi Parkı açıldı
Nida Tüfekçi Parkı açıldı

Yaşamkent Mahallesi, Çankaya Belediyesi, Nida Tüfekçi, Çankaya, Toplum, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nida Tüfekçi Parkı açıldı - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti 12:04 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı 11:55 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar 11:43 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi 11:28 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi 11:22 Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Bakan Koca'nın 11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi 10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 10:07 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"

Son Dakika Haberleri
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor
11:27 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
11:19 Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı         
12:08
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor         
11:49
Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor         
11:32
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi         
11:23
Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı         
11:18
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 12:13:02. #1.13#
SON DAKİKA: Nida Tüfekçi Parkı açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement