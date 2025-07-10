Kosova'nın başkenti Priştine'de, 4. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi.
Priştine'nin merkezinde yapılan 4. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan 10 ülkeden dans grubu gösteri sundu.
Dans gruplarının performansları profesyonel jüri tarafından değerlendirilecek ve başarılı olanlara ödül verilecek.
Festivalde Türkiye'yi, Ankara'dan Halk Bilimi Eğitim ve Gençlik Derneği temsil ediyor.
8 Temmuz'da başlayan, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu bünyesinde düzenlenen New Born Festivali, 12 Temmuz'da sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Priştine'de 4. New Born Dans Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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