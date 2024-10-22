Prof. Dr. Cengiz Yakıncı'dan Tıp Öğrencilerine Kitap Bağışı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı'dan Tıp Öğrencilerine Kitap Bağışı

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı\'dan Tıp Öğrencilerine Kitap Bağışı

Emekli Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, 140 tıp fakültesi öğrencisine ücretsiz kitap bağışladı.

22.10.2024 16:46
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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından emekli olan Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, 140 tıp fakültesi öğrencisine kitap bağışladı.

Yakıncı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli kitaplar hazırladıklarını söyledi.

Tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilere ücretsiz kitap verilmesi için gayret gösterdiğini anlatan Yakıncı, şöyle konuştu:

"Birinci sınıf öğrencilerine bu kitabın ücretsiz dağıtılmasını hedefledik. Her tıp fakültesine 10'ar olmak üzere 14 tıp fakültesinde öğrencilere ücretsiz kitap verdik, 140 kitap dağıtıldı. Bu kitabın içinde 150 uygulama var. Basamak basamak anlatılıyor ve çok özet bir kitap. Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri için olmazsa olmaz bir kitap. Kişisel olarak bu bağışı yaptım, Edirne'den Kars'a kadar. Gönül isterdi ki Türkiye'de 60 civarındaki tıp fakültesine bir miktar daha bu kitaptan göndereyim. Tıp fakültelerindeki öğrencilerle gönül bağı kurulması açısından çok güzel oldu."

Yakıncı, tıp fakültesindeki öğretim üyelerinin her öğrenciye kitap bağışında bulunmasını önerdi.

Fakültelere gönderilen kitapların azimli, gayretli, başarılı görülen öğrenciler arasından seçilenlere verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Cengiz Yakıncı, Kültür Sanat, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Cengiz Yakıncı'dan Tıp Öğrencilerine Kitap Bağışı - Son Dakika

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