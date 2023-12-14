Rap Sanatçısı Residente, Filistin\'deki Soykırımı Kınayarak Albümünü Erteliyor

Porto Rikolu ünlü rap sanatçısı "Residente" lakaplı Rene Perez Joglar, Filistin'de "korkunç" bir soykırımın yaşandığını belirterek, bu yıl piyasaya çıkması beklenen albümünü erteleme kararı aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Residente, "Bu yıl piyasaya çıkması beklenen yeni albümümü ve birkaç videomu ertelemeye karar verdim. Zira, Filistin'i yavaş yavaş yok eden bu korkunç soykırım karşısında bunu yapmamın imkansız olduğuna kanaat getirdim." ifadesini kullandı.

Residente, "Kendimi iyi hissetmiyorum, çok canım yanıyor, her gün oğlumu düşünüyorum, bu yaşananlar karşısında kayıtsız kalamam. Kendi kendime soruyorum, gözümüzün önünde kız ve erkek çocuklarının bu denli kafalarının patlatılmasını izleyip de hiçbir şey söylemeden insanlıktan çıktığımız gün ne zamandı?" dedi.

Salgının dünyayı etkisi altına almasının ardından hayatın "tümden" durdurulduğunu hatırlatan Residente, " Gazze'de yaşananlara odaklanabilmemiz için her şey durdurulsun." diye konuştu.

" İsrail'in, Filistin'deki sivil halka uyguladığı soykırımı kınayın"

Residente, insanlığa Gazze çağrısında bulunarak, "Bir an için dur. Filistin'e yönelik haberlere göz at. İsrail'in, ABD'nin desteğiyle Filistin'deki sivil halka uyguladığı soykırımı kınayın." sözlerini sarf etti.

Olanlar karşısında yaşadığı "hayal kırıklığına" vurgu yapan Residente, şunları kaydetti:

"Bunu sitem ettiğim için değil, hayal kırıklığından dolayı yapıyorum. Bir sanatçı olarak tüm Grammy ödülleri boyunca kimsenin bu soykırımla ilgili bir şey söylemediğini görmek beni üzdü. Kendinizi, Filistin'de katledilen her ailenin yerine koymak için illa tarihçi olmanıza gerek yok. Çok basit bir empati yapalım, az önce öldürülen çocuğun, oğlunuz ya da erkek kardeşiniz olabileceğini ve enkaz altındaki o kadının da anneniz olabileceğini düşünün."

Sanatçı Residente, Filistinli gazeteci ve foto muhabirlerinin, hayatlarını feda etme pahasına gerçekleri kamuoyuna aktarmak için "canla başla" çalıştığını belirtti.

Ateşkes için insanlığın "tek ses" olması gerektiğinin altını çizen Residente, "Kınanmaktan korkmayın, çünkü Filistin'i destekleyerek, tarihin doğru tarafında olacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

Residente, Filistin için özgürlük çağrısında bulunarak, "Eğer dün bombalamayı bırakmış olsalardı, bugün Gazze'de katledilen her çocuk hayatta olacaktı." görüşünü paylaştı.