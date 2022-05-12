"Reis Bey" oyunu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek - Son Dakika

Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) yapımı "Reis Bey" oyunu, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seyirciyle buluşacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, şair Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı "Reis Bey" oyunu, Özer Tuna'nın yönetmenliğinde 14-15 Mayıs'ta İstanbul AKM'de ADT tarafından sahnelenecek.

Genç bir çocuğu haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabının anlatıldığı oyunun dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Çetin Atay ve müzikleri Oktay Köseoğlu'na ait.

2 perde halinde yaklaşık 2 saat 5 dakika süren oyun, prömiyer yaptığı 2 Ekim 2018'den beri 167 temsilde 78 bin 725 izleyiciyle buluştu.