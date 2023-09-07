Ebru Gündeş, hiçbir ödül törenine katılmayacak - Son Dakika

Ebru Gündeş, hiçbir ödül törenine katılmayacak

Son Güncelleme: 07.09.2023 08:22

Usta sanatçı Ebru Gündeş, bir süredir aldığı ödül töreni davetlerinden rahatsız olduğunu belirterek ''Bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılmayacağım. Aday gösterilmenim de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum'' dedi.

Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren başarılı sanatçı Ebru Gündeş, bir süredir olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ödül törenine katılmayacağını söyledi.

"ADAY GÖSTERİLMEMİM DE ÖDÜL ALMANIN DA UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ödül törenlerinden gelen tekliflerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Ebru Gündeş, "Her yıl olduğu gibi, eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül tören, organizasyonlarının davetleri başladı. Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk tabii ki çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum. Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerin ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Anlayışınıza ve ricam hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim."

Ebru Gündeş, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ebru Gündeş, hiçbir ödül törenine katılmayacak - Son Dakika


Son Dakika
08:22 Resti çeken Ebru Gündeş, hiçbir ödül törenine katılmayacak
08:11 Kapadokya'da sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı
07:43 Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu
05:39 Gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
04:48 Brezilya'da etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi, çok sayıda hayvan telef oldu
00:06 Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı
00:06 Otomobilini durdurduğu ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü
23:08 İstanbul ve Kırklareli'ndeki sel felaketinde son durum! 7 kişi hayatını kaybetti
22:58 Yunanistan'da ''geç kaldı'' diye mürettebat tarafından itilen adam, denize düşerek hayatını kaybetti
22:46 Rusya ve Çin öncülüğünde kurulan BRICS'in ilk sembolik banknotu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 08:28:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ebru Gündeş, hiçbir ödül törenine katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement