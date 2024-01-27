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Rize'de Ayder Kar Festivali Başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 16. Ayder Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kar üstünde halat çekme yarışması yapıldı ve katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi. Festival yarın sona erecek.

Rize\'de Ayder Kar Festivali Başladı
27.01.2024 - 15:54,  Güncelleme: 16:28
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 16'ncısı organize edilen "Ayder Kar Festivali" başladı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığınca ilçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda organize edilen festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için bölgeye özel araçla geçilmesine izin vermedi. Araçlarını park eden misafirler, minibüslerle yaylaya ulaştı. Bazı vatandaşlar ise festival alanına kadar yürümeyi tercih etti.

Katılımcılardan bazıları yağışa rağmen mangal yaparken, bazıları ise horon oynadı, naylonla karda kaydı.

Festivalde, kar üstünde halat çekme yarışması da yapıldı.

Katılımcılardan Belkız Özmüş, Çorum'dan geldiğini belirterek, " Karadeniz'i çok seviyoruz, zaman buldukça gelmeye çalışıyoruz. Özellikle Ayder çok güzel. Kar festivalinde çok güzel vakit geçiriyoruz. Benim geldiğim yerde çok fazla kar olmadığı için tadını çıkarıyoruz." dedi.

Ordulu Meryem Tufan ise bu yıl çok fazla karla oynayamadığını ifade ederek, "Buranın havası, ortam çok güzel. Açıkçası bu kadar eğlenebileceğimi düşünmemiştim ama oldukça eğlenceli. Çok güzel bir doğa ve ortam var." diye konuştu.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA
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