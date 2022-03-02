Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika
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Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

02.03.2022 12:24
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile az sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar çerçevesinde kentin 7 noktasına barışı temsilen zeytin ağaçları dikildi.

Vali Çeber, AA muhabirine, savaşın çok sık konuşulduğu bugünlerde çok anlamlı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Savaş fotoğrafları ve görüntülerinin herkesin içini acıttığını dile getiren Çeber, "Savaşın kazananı yoktur. Hiç kimse savaş olmasını istemez. Savaşlar anlamsızdır. Adı, yeri, dini, milliyeti ne olursa olsun savaş kötüdür. Onun için bugünlerde barışı temsil eden zeytin daha bir anlamlı. 104. yılda 104 yaşında bir zeytin ağacının Valilik bahçesine dikilmiş olması bizi de mutlu etti." dedi.

Başkan Metin ise zeytinin barışı en güzel temsil eden bir ağaç olduğuna değinerek, "Biz de Balıkesir ilimizden 100 yaşlarında 7 ağaç aldık. Değişik parklarımıza diktik. Valilik önündeki parka da 104. yıl anısına bir tane diktik. En önemlisi 100 yıllık ağaçlar. Uzun yıllar boyunca Rize'de Balıkesir ilimizi temsil edecek." diye konuştu.

Tören, Rize Gençlik Spor Müdürlüğü salonundaki etkinliklerle sona erdi.

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Atatürk Anıtı, Savaş, Tören, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika


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