Rölyef Kursları Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Hem öğreniyorlar, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Kursiyerlerin rölyef tablo eserleri göz kamaştırıyor

TRABZON - Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Alacahan'da faaliyet gösteren "Rölyef tablo yapımı" kursunda kursiyerler, hem öğreniyorlar hem de yaptıkları ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Rölyef, farklı boyutlardaki yapıların kabartılıp inceltilmesiyle oluşturulan bir tür kabartma sanatı olarak biliniyor. Alacahan bünyesindeki tarihi binada "Rölyef tablo yapımı" kursu, son zamanlarda çok talep görürken kursiyerlerin sergiledikleri eserler adeta göz kamaştırıyor.

Yaptıkları ürünlerin satışlarından elde ettikleri gelirlerle hem aile bütçelerine katkı sağlayan hem de sanat öğrenmenin heyecanını yaşayan kursiyerler, çok güzel vakit geçirdiklerini söylüyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Rölyef Tablo Yapımı usta öğreticilerinden Serpil Bebek, kursa talebin yoğun olduğunu kaydederek "Kağıt Rölyef yapıyoruz. On kat kağıdı kabartarak boyut vererek şekillendirerek üç boyutlu hale getiriyoruz. Her katında işlem farklı eksilte eksilte geliniyor. Rölyef, Fransızca kökenli kabartma demek. Çok talep edilen bir kurs, öğrencilerimiz çok. Kursiyerlerimiz yaptıkları ürünler satışa sunulabiliyor dolayısıyla aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Kullanılmayan, atık resimleri değerlendiriyoruz. Sadece kağıt üzerinde oynama yapmıyor. Tablo olarak, aksesuar olarak, tepsi, çerçeve olarak, yapılabiliyor. Şu an 19 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimizin öğrenmeleri 2-2,5 ayı bulabiliyor" dedi.

Kursiyerlerden Hülya Çeliktürk, son zamanlarda Rölyef sanatını daha çok görmeye başladıklarını kaydederek "Daha önce boyama kursunda bulunmuştum. Bu sanatı son zamanlarda her yerde görebiliyoruz çok güzel. Kurs sayesinde kadınlarımızın evlerine katkıda bulunup hem de vakit geçiriyor o anlamda güzel. Haftada bir iki gün geliyoruz. Bu sanatı tam olarak öğrenmek üç, dört ayı bulabiliyor. Çok zevkli bir çalışma diyebiliriz. Eskiden biraz daha farklı şeyler yapılırdı. Bence bugün el sanatların daha geliştirilmiş bir hali diye düşünüyorum. Çok eski yıllarda pek fazla yoktu son yıllarda daha revaçta daha ön planda" diye konuştu.