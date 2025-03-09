Roma'da Kadınlar Günü Defilesi

İtalya'nın başkenti Roma'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Renk Renk Anadolu" defilesi düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'ün yanı sıra Roma'daki iş, sanat, diplomasi camiasından pek çok davetli katıldı.

Roma YEE Müdürü Salih Özer, burada yaptığı konuşmada, kadınların Türk kültüründe sevgi ve merhametin simgesi, aynı zamanda toplumun ve ailelerin temel taşı olduğunu söyledi.

Özer, böyle özel bir günde Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile beraber düzenledikleri defileyle Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı şehirlerin gelinliklerini Romalıların beğenisine sunacaklarını ifade etti.

Daha sonra Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün "Renk Renk Anadolu Gelinlik Koleksiyonu" davetlilerin beğenisine sunuldu.

Defile, büyük bir ilgiyle takip edildi.

Defilenin ardından konuklara Türk mutfağından lezzetler sunuldu.