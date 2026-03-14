Safranbolu\'da Türk ve İslam Eserleri Sergisi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, koleksiyoner Yalçın Açıkgöz'ün 20 yıllık birikimiyle oluşturduğu "Türk ve İslam Eserleri Koleksiyonu" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde ramazan ayına özel düzenlenen sergide, Açıkgöz'ün koleksiyonunda yer alan yaklaşık 39 eserden 20'si sergileniyor.

Sergide, 1876 tarihli hat sanatı örnekleri, en az 150 yıllık tılsımlı gömlek, 200 yıllık ketebeli Kur'an-ı Kerim, Kabe örtüsü ve Hz. Muhammed'in ayak izi gibi eserler yer alıyor.

Açıkgöz, gazetecilere, antika merakının küçük yaşlarda Safranbolu'da başladığını söyledi.

Koleksiyon yapmaya 20 yaşında başladığını ve 20 yıldır devam ettiğini belirten Açıkgöz, "Mübarek ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz için Türk-İslam eserlerini halkımıza gösterelim istedik. Tılsımlı gömlekler, 200 yıllık Kur'an-ı Kerimler ve Peygamber Efendimiz'in ayak izi gibi benim çok sevdiğim eserleri Safranbolu halkıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, sadece İslami eserler değil, savaş sanatlarına dair eserler de topladığını kaydetti.

Sergi, ramazan ayı sonuna kadar ziyarete açık kalacak.