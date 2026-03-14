Safranbolu\'da Türk ve İslam Eserleri Sergisi

Yalçın Açıkgöz'ün 20 yıllık koleksiyonu, ramazan ayına özel sergide sanatseverlerle buluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, koleksiyoner Yalçın Açıkgöz'ün 20 yıllık birikimiyle oluşturduğu "Türk ve İslam Eserleri Koleksiyonu" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde ramazan ayına özel düzenlenen sergide, Açıkgöz'ün koleksiyonunda yer alan yaklaşık 39 eserden 20'si sergileniyor.

Sergide, 1876 tarihli hat sanatı örnekleri, en az 150 yıllık tılsımlı gömlek, 200 yıllık ketebeli Kur'an-ı Kerim, Kabe örtüsü ve Hz. Muhammed'in ayak izi gibi eserler yer alıyor.

Açıkgöz, gazetecilere, antika merakının küçük yaşlarda Safranbolu'da başladığını söyledi.

Koleksiyon yapmaya 20 yaşında başladığını ve 20 yıldır devam ettiğini belirten Açıkgöz, "Mübarek ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz için Türk-İslam eserlerini halkımıza gösterelim istedik. Tılsımlı gömlekler, 200 yıllık Kur'an-ı Kerimler ve Peygamber Efendimiz'in ayak izi gibi benim çok sevdiğim eserleri Safranbolu halkıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, sadece İslami eserler değil, savaş sanatlarına dair eserler de topladığını kaydetti.

Sergi, ramazan ayı sonuna kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA

Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
