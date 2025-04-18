Sağlıkçılardan Türkülerle Moral Konseri

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla düzenlenen Türk halk müziği konserlerinin üçüncüsü yapıldı.

Sağlık çalışanlarından oluşan koro, "Özümüz Sözümüz Türküler" sloganıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

Konserde, Sivas, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Trakya, Erzincan ve Muğla yöresine ait türküler koro ve solo olarak seslendirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak'ın "Gardaş" türküsünü de seslendiren koro, uzun süre alkışlandı.

Şef Seray Odabaş'ın müzik direktörlüğünü yaptığı konserde, ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş konuk sanatçı olarak yer aldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, konser sonunda yaptığı konuşmada, türkü sözlerinin yaşanmışlıkların yansıması olduğunu söyledi.

Musa Eroğlu'nun "Yolun sonu görünüyor" ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun ince bir yoldayım" türkülerinin hikayelerini anlatan Vali Yıldırım, duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konserin tek kelimeyle 'muhteşem' hazırlandığını belirterek, sağlıkçıların seslendirdiği türkülerle 'şifa' bulduğunu dile getirdi.

Genç, özellikle Kovid-19 salgını döneminde sağlıkçıların fedakarca çalıştığını hatırlatarak, salgın nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta da "Şifadır Türküler" temasıyla Türk halk müziği konserlerinin üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, konserde türkülerin hikayelerine de yer verdiklerini ve etkinliğin sağlık çalışanlarına moral olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, sanatçı Demirtaş'a plaket takdim etti. Genç ve Usta da koro şefi Odabaş'a plaket ve çiçek verdi.

Kamu kurumu yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanıyla ailelerinin katıldığı konserde huzurevi sakinleri de yer aldı. Türkülere eşlik eden katılımcılar, eğlenceli anlar yaşadı.