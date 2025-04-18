Sağlıkçılardan Türkülerle Moral Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sağlıkçılardan Türkülerle Moral Konseri

Sağlıkçılardan Türkülerle Moral Konseri

Trabzon'da düzenlenen 'Şifadır Türküler' konserinde sağlık çalışanları, yöresel türkülerle sahne aldı.

18.04.2025 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla düzenlenen Türk halk müziği konserlerinin üçüncüsü yapıldı.

Sağlık çalışanlarından oluşan koro, "Özümüz Sözümüz Türküler" sloganıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

Konserde, Sivas, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Trakya, Erzincan ve Muğla yöresine ait türküler koro ve solo olarak seslendirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak'ın "Gardaş" türküsünü de seslendiren koro, uzun süre alkışlandı.

Şef Seray Odabaş'ın müzik direktörlüğünü yaptığı konserde, ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş konuk sanatçı olarak yer aldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, konser sonunda yaptığı konuşmada, türkü sözlerinin yaşanmışlıkların yansıması olduğunu söyledi.

Musa Eroğlu'nun "Yolun sonu görünüyor" ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun ince bir yoldayım" türkülerinin hikayelerini anlatan Vali Yıldırım, duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konserin tek kelimeyle 'muhteşem' hazırlandığını belirterek, sağlıkçıların seslendirdiği türkülerle 'şifa' bulduğunu dile getirdi.

Genç, özellikle Kovid-19 salgını döneminde sağlıkçıların fedakarca çalıştığını hatırlatarak, salgın nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta da "Şifadır Türküler" temasıyla Türk halk müziği konserlerinin üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, konserde türkülerin hikayelerine de yer verdiklerini ve etkinliğin sağlık çalışanlarına moral olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, sanatçı Demirtaş'a plaket takdim etti. Genç ve Usta da koro şefi Odabaş'a plaket ve çiçek verdi.

Kamu kurumu yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanıyla ailelerinin katıldığı konserde huzurevi sakinleri de yer aldı. Türkülere eşlik eden katılımcılar, eğlenceli anlar yaşadı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, trabzon, Kültür, Sağlık, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sağlıkçılardan Türkülerle Moral Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi

22:37 Trump’ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti
22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:53 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı Altay Bayındır kendinden geçti 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 23:20:48. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlıkçılardan Türkülerle Moral Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement