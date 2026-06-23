Sahaf Saad'ın Kitap Tutkusu - Son Dakika
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Sahaf Saad'ın Kitap Tutkusu

23.06.2026 13:35
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Gazze'de yıkılan evinden çıkardığı kitapları Deyr el-Belah'a taşıyan sahaf Muhammed Ramazan Saad'ın hikayesi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya sakinlerinden olan 36 yıllık sahaf Muhammed Ramazan Saad, kitaba olan tutkusu nedeniyle yıkılan evinin enkazından çıkardığı kitapları göç etmek zorunda kaldığı Deyr el-Belah'a kadar taşıyor.

İsrail'in yaklaşık 3 yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda pek çok eğitim kurumu ve okul binasının yanı sıra kültür ve hafızanın aktarıldığı en önemli mekanlardan biri olan kütüphaneler ile sahaflar da yıkıldı.

Gazze halkı soykırıma maruz kaldıkları bu uzun sürede sadece yaşam mücadelesi verdi ve hayatta kalmaya çalıştı. Bu süre zarfında eğitim, kültürel ve sanatsal faaliyetler zorunlu olarak ikinci plana atıldı.

İsrail'in hiç bir maddesine uymadığı "sözde" ateşkesin ardından yavaş yavaş hayata dönmeye çalışan Filistinliler, yeniden meslekleri, hobileri ve sevdikleri işlerle ilgilenmeye başladı.

Kütüphanesini Gazze'nin kuzeyinden orta kesimine taşıdı

Hayatını kitap toplamaya ve okumaya adamış olan 36 yıllık sahaf Muhammed Ramazan Saad, İsrail saldırıları sebebiyle mesleğinden ve hobilerinden mahrum kalan Filistinlilerden sadece biri.

Geçmişte Beyt Lahiya'daki 4 katlı bir binanın bodrum katında binlerce kitaptan oluşan sahafın sahibi olan Saad, İsrail saldırılarında bu hazinesini kaybetti.

Beyt Lahiya'dan orta kesimdeki Deyr El-Belah'a göç eden Saad, kitaplarına duyduğu sevgi ve özlemle ara ara kuzeye gidip yıkılan evinin enkazından kitaplarını çıkarmaya başladı.

Enkazdan çıkarabildiği kitaplarla kütüphanesini eksik de olsa yeniden oluşturan Saad, bu kitapları Deyr el-Belah'ta yol kenarında yere açtığı bir tezgahta okurlarıyla buluşturuyor.

Kitaplarını korumak için çadır kiraladı

"Evin enkazından çıkarıp Deyr el-Belah'a getirdiğim kitaplarla yine büyük bir kütüphanem oldu." diyen Saad, kitapları satmak için kaldırıma tezgah açtığını ama güneş kitaplara zarar verince bir çadır kiralayıp kitapları oraya yerleştirdiğini söyledi.

Okuyan insanın onun gözünde çok değerli olduğunu ifade eden Saad, "Parası olsun olmasın bana gelen herkese kitap veririm. Çünkü ben okuyan, elinde kitap olan herkesi severim. Çünkü kitap çok önemli. İnsanlar artık internete bakıyor ama internetteki bilgiler kitapların yerini tutamaz. Asıl olan kitaptır." diye konuştu.

Kitaplarla birlikte çadırda yaşayan Saad, "Kitaplar benim hayatım, her şeyim" sözleriyle kitaplara olan tutkusunu dile getirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sahaf Saad'ın Kitap Tutkusu - Son Dakika

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