Şahane Pazar Sahnede, sosyal medya isteğiyle Kocaeli Çayırova\'da izleyiciyle buluştu

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin yaklaşık 25 yıl sonra sahneye taşıdığı "Şahane Pazar Sahnede", Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde izleciyle buluştu. Seyircinin sosyal medyadaki baskısına kayıtsız kalamadıklarını belirten Behzat Uygur, "Çok ciddi bir istek vardı. Bundan 3-4 ay öncesine kadar böyle tatlı bir linç yedik. 'Ananızı babanızı seviyorsanız yapın' gibi çok tatlı, çok esprili şeyler yazmışlardı" dedi.

Televizyon ekranlarında bir döneme damga vuran "Şahane Pazar" programının tiyatro sahnesine uyarlanmasıyla hazırlanan gösteri, interaktif yapısı ve yarışmalarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını harmanlandığı gösteri yoğun ilgi gördü.

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşan gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Behzat Uygur, "Şahane Pazar"ın sahneye taşınmasının izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine gerçekleştiğini söyledi. Uygur, sosyal medyada uzun süredir programın yeniden yapılması yönünde yoğun bir istek olduğunu belirterek, "Çok ciddi bir istek, arzu vardı. Sosyal medyada bundan 3-4 ay öncesine kadar böyle tatlı bir linç yedik. 'Ananızı babanızı seviyorsanız yapın' gibi çok tatlı, çok esprili şeyler yazmışlardı. Biz de 'O zaman peki, yapalım. Şahane Pazar Sahne diye başlatalım, seyircilerimizin isteğini kırmayalım' dedik" ifadelerini kullandı.

"Babamızı her yerde görüyoruz"

Behzat Uygur, babaları, usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un kendilerine bıraktığı mirasın sorumluluğunu her zaman hissettiklerini dile getirdi. Yaptıkları her oyunda ve gösteride bu sorumluluğun farkında olduklarını aktaran Uygur, şöyle konuştu:

"Babamızı her yerde görüyoruz. Onun mirasçısı olarak, onun bize bıraktığı emaneti ve sorumluluğun hep farkındayız. Her yaptığımız oyunda, her yeni yaptığımız gösteride ya da tiyatro oyununda, normal yaşantımızda, dışarıdaki yaşantımızda bunun hep farkındayız. Hep bizimle birlikte zaten. Onun ekolünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii ki kimse bir Nejat Uygur olamaz ama onun ekolünü devam ettiren ve bu şekilde de kendi tiyatromuzda 36. yılımıza gelerek sanıyorum ki onu da mutlu ediyoruzdur diye düşünüyorum."

"Bizim işimiz güldürmek"

Tiyatronun dijitalleşmeden olumsuz etkilenmediğini, aksine farklı mecralarda içerik tüketen izleyicinin yeniden tiyatro salonlarına yöneldiğini ifade eden Uygur, televizyonun ise dijital medyadaki hızlı içerik tüketiminden etkilendiğini söyledi.

Uygur, tiyatro olarak bu değişime ayak uydurmaya çalıştıklarını belirterek, "Her ne kadar bizim ekolü taşıyorsak da onun 2026 versiyonu ve daha hızlandırılmış, daha tempolu haliyle seyirciyi güldürecek biçimde çalışıyoruz. Bizim işimiz güldürmek. Tabii ki düşündürerek güldürmek başka bir şey. Fırsat bırakmadan güldürmekten söz ediyorum" dedi.

"Z kuşağını tiyatro seyircisi olarak kazanmak bizi mutlu ediyor"

Farklı yaş gruplarından izleyicilerin tiyatroya gelmesinin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Uygur, özellikle daha önce tiyatro deneyimi yaşamamış gençlerin salonlara gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uygur, "Bizi daha önce izlememiş, hatta ilk defa tiyatroya gelmiş, bizim Z kuşağı dediğimiz kuşaktan izleyicilerimiz geliyorlar ve 'Aa, ne güzel bir şeymiş tiyatro' deyip onları da Türk tiyatrosuna seyirci olarak kazandırmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Tiyatrolarının farklı kuşaklardan izleyicilere hitap ettiğini belirten Uygur, gençlerin tiyatroyla buluşmasında ailelere de önemli görev düştüğünü söyledi. Uygur, kendi seyircilerinin yıllar içinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını ifade ederek, "Bizim avantajımız şu; çocukluğunda annesi babası getirmiş Nejat Uygur tiyatrosuna. Şimdi olmuş 30 yaşında, o da çocuğunu bizim tiyatromuza getiriyor. Yani bizim tiyatronun böyle bir avantajı var. Hep seyirci taşımışız. İnşallah bizden sonra da bizim çocuklar taşımaya devam ederler" şeklinde konuştu.

"İki saat boyunca 90'lı ve 2000'li yıllara götüreceğiz"

"Şahane Pazar Sahnede" projesinin interaktif yapısıyla diğer tiyatro gösterilerinden ayrıldığını aktaran Uygur, izleyicilerin yalnızca gösteriyi izlemekle kalmayıp yarışmalara da katılacağını belirtti. Gösterinin her akşam farklı bir deneyime dönüştüğünü anlatan Uygur, şunları kaydetti:

"Şahane Pazar Sahnede çok farklı, çok değişik bir proje. İzlemeye gelenler de biz de aslında her gösteride ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü neredeyse tamamı interaktif, yarışmalardan oluşuyor. Sadece oturup izlemeyecekler, yarışmalara da katılacaklar. Birlikte, belki fiziki olarak o 90'lı, 2000'li yıllara gidemesek de iki saat boyunca onları hem o yıllara götüreceğiz hem de günümüzün eğlencesiyle güzel bir harmanlamayı hep birlikte yaşayacağız."