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Sakarya'da Filistin Hakkında Konuşmalıyız Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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Sakarya'da Filistin Hakkında Konuşmalıyız Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Sakarya İHH ve ASRİAD işbirliğiyle sahnelenen tiyatro oyununda Filistin'de yaşanan tarihi süreç çocuklara anlatıldı. Oyun sonunda çocuklar ekibi alkışladı ve Filistin'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Sakarya\'da Filistin Hakkında Konuşmalıyız Tiyatro Oyunu Sahnelendi
16.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:09
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Sakarya'da, "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu, çocuklar için sahnelendi.

Sakarya İHH ve Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi işbirliğiyle Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde Tiyatro Ankebut tarafından sahnelenen oyunda Filistin'de yaşanan tarihi süreç, çocukların anlayacağı dilde anlatıldı.

Oyunun sonunda salondaki çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları sallayarak ekibi alkışladı.

Gösterinin ardından sahneye çıkan izleyicilerden 12 yaşındaki Ensar Emin Tan, Filistinli bir çocuk gibi hissetmeye çalıştığını belirterek, Filistin'de 8 bin çocuğun öldürüldüğüne dikkat çekti.

Bölgede çocukların bomba sesleriyle hayata gözlerini açarak annesizliğe uyandığını aktaran Tan, Filistinli çocukların oyuncaklar yerine enkazda buldukları taşlarla oynadığını kaydetti.

Tan, Filistinli çocukların küçük yaşta aldığı sorumluluklara değinerek, "Filistin'de çocuk olmak, küçük yaşta olgunlaşmaktır, küçüklüğünü yaşayamamaktır. Çocukluk nedir bilmemektir." dedi.

Çocukların bütün hayallerini karartan İsrail'e küçük yüreğiyle 'dur' dediğini dile getiren Tan, "İsrail bir terör örgütüdür, çocuk katilidir. Filistin özgür olana dek ben ve benim gibiler hiçbir zaman geri durmayacağız, haklı davamıza sahip çıkacağız ve sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

10 yaşındaki Erva Taşpınar ise "Filistin'de çocuk olmak" adlı şiir okudu.

Kaynak: AA
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