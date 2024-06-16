Samsun'da Kültür Yolu Festivali Coşkusu Devam Ediyor

Kültür Sanat

Samsun'da Kültür Yolu Festivali coşkuyla devam ediyor

SAMSUN - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali sekizinci gününde; konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında; Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Ercan Polat" sahne alırken, tasavvuf müziğinin sevilen ismi "Mehmet Kemiksiz" ise Saathane Meydanı'nda Samsunlularla buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde "Aslı Hünel" şarkılarıyla dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleşen "Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu Deyişler ve Semahlar" konseri de ilgiyle karşılandı.

Çocuklar içinde festival

Doğupark'ta kurulan "Çocuk Köyü" gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. "Aşuk Maşuk" sahne şovu ve "Kral Şakir" tiyatrosu çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.

Fatma Turgut sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Fatma Turgut, dinleyicilerine müzikle dolu bir gece yaşattı.