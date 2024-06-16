Samsun'da Kültür Yolu Festivali Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Samsun'da Kültür Yolu Festivali Coşkusu Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali, konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

16.06.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Kültür Yolu Festivali coşkuyla devam ediyor

SAMSUN - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali sekizinci gününde; konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında; Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Ercan Polat" sahne alırken, tasavvuf müziğinin sevilen ismi "Mehmet Kemiksiz" ise Saathane Meydanı'nda Samsunlularla buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde "Aslı Hünel" şarkılarıyla dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleşen "Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu Deyişler ve Semahlar" konseri de ilgiyle karşılandı.

Çocuklar içinde festival

Doğupark'ta kurulan "Çocuk Köyü" gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. "Aşuk Maşuk" sahne şovu ve "Kral Şakir" tiyatrosu çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.

Fatma Turgut sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Fatma Turgut, dinleyicilerine müzikle dolu bir gece yaşattı.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Türkiye, Samsun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Kültür Yolu Festivali Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 11:21:58. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kültür Yolu Festivali Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement