Samsun Ladik'teki Ambarköy Müzesi 300 yıllık camisiyle geçmişi yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Ladik'teki Ambarköy Müzesi 300 yıllık camisiyle geçmişi yaşatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun Ladik\'teki Ambarköy Müzesi 300 yıllık camisiyle geçmişi yaşatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun Ladik\'teki Ambarköy Müzesi 300 yıllık camisiyle geçmişi yaşatıyor
Haber Videosu

Samsun'un Ladik ilçesinde 2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi, 22 ahşap ambarı ve yaklaşık 300 yıllık camisiyle ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Müzede ahşap evler, serenderler, su kuyuları ve geleneksel köy yapıları da yer alıyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde 14 bin metrekarelik alana sahip Ambarköy Açık Hava Müzesi, 22 tarihi ahşap ambarı, geleneksel köy yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini üç asırlık tarihi yolculuğa çıkarıyor.

2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi, 17, 18 ve 19'uncu yüzyıllardan kalma ahşap yapılarıyla dikkat çekiyor. Birçoğu yakılmak veya yıkılmak üzereyken vatandaşlardan hibe yoluyla temin edilen 22 ahşap buğday ambarının sergilendiği müzede, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi ve 4 su kuyusu bulunuyor. Müzede ayrıca yaklaşık 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi de yer alıyor.

İçerisinden dere akan Ambarköy'de göl, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüler ile külliye bulunuyor. Geçmişte insanların günlük yaşamlarında kullandıkları tarihi alet ve eşyaların da sergilendiği müze, ziyaretçilerine geleneksel köy yaşamını yakından tanıma imkanı sunuyor.

"Geçmişin kültürel değerlerini günümüze taşıyor"

Ladikli eğitimci-yazar Hadi Ergül, Ambarköy'ün 2010 yılında dönemin kaymakamı Kadir Perçi'nin girişimleriyle ilçeye kazandırıldığını belirterek, "Ambarköy, ziyaretçilerin gezip görebildiği, dinlenebildiği ve manevi atmosferini yaşayabildiği önemli bir kültürel alan olarak öne çıkmaktadır. Yaklaşık 14 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Ambarköy'de, çevreden temin edilen 22 ahşap ambar, 7-8 seren, mısır sergenleri, 4-5 kuyu, köy evleri ve köy odaları bulunmaktadır. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Ambarköy, bünyesinde barındırdığı köprüler, fırınlar ve kuyular gibi geleneksel yapılarla ziyaretçilerine geçmişe yolculuk imkanı sunmaktadır. Hem tarihi nostaljiyi yaşatan hem de ziyaretçilerin doğayla iç içe güzel vakit geçirmesini sağlayan Ambarköy, geçmişin kültürel değerlerini günümüze taşıyan önemli bir mesire alanı niteliği taşımaktadır" dedi.

Ambarköy'ü gezmek için Alaçam'dan geldiklerini söyleyen Yakup Emre Özçelik ise "Çok güzel, hoşumuza gitti. İlk defa geldik ve beğendik. Tarihi bir yer, bayağı eski. Böyle bir yer olduğunu da bilmiyorduk. Ancak oldukça hoşumuza gitti, güzel bir yer" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKültür SanatTurizmSamsunLadikYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Bursa’da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu’ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu'ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:24:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun Ladik'teki Ambarköy Müzesi 300 yıllık camisiyle geçmişi yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android