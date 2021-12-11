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Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor - Son Dakika

Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor

11.12.2021 14:47

Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor Bu klipin tüm gelirleri otizmli özel çocuklara Kocaeli'deki bir prodüksiyon şirketi, 10 yıldır sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor.

Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor

Bu klipin tüm gelirleri otizmli özel çocuklara

KOCAELİ - Kocaeli'deki bir prodüksiyon şirketi, 10 yıldır sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Ekip, orman yangınları, kadına şiddet, sokak hayvanları, engelli bireyler gibi pek çok farklı konuda duyarlı davranarak tüm gelirlerini bağış yaparak armağan ediyor.

Selçuk Katıoğlu'nun öncülüğünde kurulan Yeşil Kasaba isimli prodüksiyon şirketi, yeni şarkısı Çay Gönder'in klip çekimlerine başladı. Mor Narpın'ın seslendirdiği şarkının gelirleri de daha önceki kliplerde olduğu gibi yine toplumsal duyarlılık kapsamında bağış yapılarak değerlendirilecek. Klip çekimi İzmit'in çeşitli yerlerinde yapılan bu çalışmanın gelirlerinin otizmli özel çocuklara ve yeni yapılacak 3 yeni Atatürk Evi'ne bağışlanacağı öğrenildi. Yeşil Kasaba ekibi daha önce Eğreti şarkısının gelirlerini şiddet mağduru kadınlara, Yan İstanbul şarkısının gelirlerini orman yangınlarında mağdur olan yangınzede ve hayvanlara bağışlamak gibi pek çok sosyal sorumluluğa da imzasını atmıştı.

"Bugünün çocuklarına armağan etmek çok güzel bir şey"

Yeşil Adam rumuzuyla tanınan Yeşil Kasaba'nın kurucusu Selçuk Katıoğlu, yıllardır sanatla sosyal sorumluluğu beraber yürüttüklerini ve daha önce pek çok toplumsal duyarlılık gerektiren konuda bağış ve armağanlarda bulunduklarını vurgulayarak, "10 yıldır Türkiye'de, çeşitli yerlerde sosyal sorumluluk projelerinin peşinden koşuyoruz. Sanatla ruhun, kalbin, yani yaratılışta olması gereken ritmi herkeste attırmaya çalışıyoruz. Yeşil kasaba olarak yaptığımız projelerdeki tüm gelirlerimizi otizmli özel çocuklara bağışlıyoruz. On senedir özellikle otizmli özel çocuklarımızla birlikte çalışıyoruz. 60 tane kimsesiz, 0 ila 13 yaş arasındaki çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz, gelirlerimizi onlara armağan ediyoruz. Dünün çocukları olarak, sanattan olan geliri bugünün çocuklarına armağan etmek çok güzel bir şey. En son 3 ay önce yayınlanan Yan İstanbul adlı bir klibimiz var. Onu yaklaşık 1,5 milyonluk bir izleyici kitlesinin üzerine çıktı. Bu şarkının kliplerini orman yangınlarında zarar gören yangınzedelere ve yangından zarar gören sokak hayvanlarına bağışladık. Eğreti isimli bir şarkımız vardı. Eğreti, eski Farsça ve Arapça kökenlerinden gelen bir kelime. Olmamış, üstünkörü, tamamlanmamış anlamına geliyor. Ama biz hiçbir kadınımızın olmamış, bütünlememiş anlamına gelmemiş olduğunu ve özellikle kadınların elini attığı her işin üstesinden başarıyla çıktığını, onların ellerinin her konuda olması gerektiğini göstermek istedik. Kadın haklarını savunan, kadına karşı yapılan her türlü şiddetin, haksızlığın karşısında olmak adına Eğreti şarkısından gelen gelirlerimizi mağdur olmuş, yalnız olan, ciddi anlamda maddi ya da manevi sıkıntı çeken kadınlarımıza armağan ettik" şeklinde konuştu.

Yeni klibin gelirleri otizmli özel çocuklara ve yeni açılacak 3 Atatürk Evi'ne armağan edilecek

Yeni çektikleri klibin gelirlerini de otizmli özel çocuklara ve yeni yapılacak 3 yeni Atatürk Evi'ne bağışlayacaklarını söyleyen Katıoğlu, "Rahmetli Barış Manço'nun 7'den 77'ye diye çok güzel bir sözü vardır. Herkesin dinleyebileceği çok güzel, doğal, muhabbetlerin, birliğin, barışın, küskünlüğün, tüm duyguların ortağı olan çay temalı bir klibimiz geliyor. Bunun da tüm gelirlerini yine otizmli özel çocuklara ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine ait 3 tane sergi evinin yapımına bağışlamak istiyoruz. Bunlardan birincisini özel hayatına, yatak odasına; ikincisini Kuvayı Milliye ile nasıl özel toplantılar yapardı, gece vaktini nasıl geçirirdi gibi konulara; üçüncüsünü de yapmış olduğu icatlara ayrılmasını istiyoruz. Mesela, Geometri kitabı çıkaran bir dehadır kendisi, bunun gibi çalışmalarını vurgulayabilecek bir kütüphanesini yapmak istiyoruz. Bunları yapmak için İzmit'te özel bir bölge ayarladık. Yani, çalışmalarımızdan gelen tüm gelirleri bunlara ayırmak istiyoruz ve bu çalışmalar için harcayacağız" dedi.

Bundan sonraki her türlü projelerinde de aynı sorumluluğu üstleneceklerine söyleyen Katıoğlu; "Hep böyle devam edecek. Çünkü biz yola çıkarken böyle çıktık. Hep bize sorarlar, 'Neden Yeşil Kasaba?', 'Neden konser yaparken çok farklı yerlere çıkmıyorsunuz?' diye. Bizim amacımız bu; sanatımızı sanat için yapmak. Bilirsiniz, hep sorarlar; 'Sanatı niçin yaparsınız; sanat için mi, toplum için mi?' diye. Sanat, topluma mal ettiklerimiz için değildir; topluma mal ettiklerimizin başarısının arkasında durmaktır" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır aynısını yapıyoruz ve yine yapmaya devam edeceğiz"

Yeşil Kasaba'nın sosyal sorumluluk projelerinde imzası bulunan bir diğer isim olan sanatçı Mor Narpın ise sosyal sorumluluklara devam edeceklerini ve bu yüzden desteklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Narpın, "Daha önceki kliplerimizde yaptığımız gibi, 'Çay Gönder' şarkımızın klibini de engelli, otizmli çocuklarımıza ve 3 adet Atatürk evi için bağışlayıp farkındalık yapacağız. Yeşil Kasaba olarak Yeşil Adam ile birlikte yıllardır aynısını yapıyoruz ve yine yapmaya da devam edeceğiz. Çay, Türkiye'de çok çok çok önemli. Zaten, milli içeceklerimizden. Her evde, her işyerinde, sohbetlerde, dargınlıklarda, mutluluklarda hep çay var. Biz de çayla ilgili muhabbetin arasında şarkımızı besteledik. 'Şöyle bir şarkı yapalım' diye yapmadık. Onun da samimiyeti bence izleyenlere, dinleyenlere yansıyacak. Klipte de aslında bu havayı hissettirmek istiyoruz. O yüzden bizim için çok önemli ve özellikle klibimizin gelirinin bağışlanması açısından daha da önemli. Bu nedenle, herkesin desteklerini de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor
Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor
Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor
Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Engelli, Kocaeli, Çay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sanattan kazandıklarını sosyal sorumluluklara harcıyor - Son Dakika


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