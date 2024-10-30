Sancaktepe'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sancaktepe'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Sancaktepe'de düzenlenen etkinliklerde Aleyna Tilki'nin konseriyle Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı. Vatandaşlar, müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

30.10.2024 02:39  Güncelleme: 02:56
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Sancaktepe'de 29 Ekim Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşkuyla kutlandı

Aleyna Tilki konseri vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı

İSTANBUL - Sancaktepe'de Cumhuriyet'in 101'inci yılı, gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinliklerinde sahne alan Aleyna Tilki katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Katılımcılar ünlü şarkıcının şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne alan Aleyna Tilki geceye damgasını vurdu. Ünlü şarkıcının şarkılarıyla coşkulu anlar geçiren vatandaşlar bir yandan eğlenerek ve genç şarkıcının şarkılarına eşlik ederek keyifli anlar geçirirken diğer yandan Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinlikle ilgili konuşan Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, "Öncelikle bütün Sancaktepelilerin ve Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda durmadan ilerleyeceğimizi ant içiyoruz. Sabah Cumhuriyet koşusu ile başladık. İlk kez düzenliyoruz ve uluslararası bir koşuydu bu. Geleneksel hale getireceğiz. Gün boyu bu meydana Sancaktepe'nin kadınları çocukları gençleri bir aradaydı. Oluşturduğumuz atölyelerle çocuklarımız gençlerimiz eğlendiler. Akşam Aleyna Tilki ile bu coşkuyu doruğa ulaştırdık. Biraz önce belediye başkanımız buradaydı çok güçlü bir Cumhuriyet vurgusu yaptı. Sancaktepe'nin İstanbul'un gelişen büyüyen bir gelişim merkezi haline gelen ilçesi olduğunu kendisi her defasında ifade ediyor. Bu meydanlar Sancaktepelilerin buluştuğu, bir araya geldiği her türlü etkinliği gerçekleştirdiği meydan haline gelecek. Ocak köyü bütün halkımızla devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum sağ olun." dedi.

Sancaktepe\'de Cumhuriyet\'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İHA

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