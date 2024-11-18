Şanlıurfa'da 7. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa'da 7. Kitap Fuarı Açıldı

Şanlıurfa\'da 7. Kitap Fuarı Açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 7. Kitap Fuarı'nı açarak okumanın önemini vurguladı.

18.11.2024 13:16
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Şanlıurfa Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenindeki konuşmasında, Şanlıurfa'nın ilim ve sanat şehri olduğunu belirterek, birçok şair ve yazarın da bu şehirden çıktığını söyledi.

Kentte edebiyata, kitaba, okumaya dair güzel işler peşinde olduklarını ifade eden Gülpınar, "Bizim medeniyetimiz kitap ve söz medeniyetidir. Madem ki Türkiye'nin en genç nüfusuna sahibiz, o zaman okumanın önemini daha çok vurgulamamız lazım. Okumanın gençler için ne kadar faydalı olduğunu her fırsatta dile getirmemiz lazım. Burada dikkatin daima eğitimde, bilimde ve kitapta olmasını istiyoruz." dedi.

Fuar aracılığıyla kitap dünyasının önemli isimleriyle eserlerini okurlarla buluşturduklarını aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"100 yayınevi ve 55 ulusal yazarın yanı sıra 90 yerel yazarımızı da burada ağırlıyoruz. Kitap, insanı aydınlatan ve geliştiren en büyük dosttur. Kitaplar bize yeni dünyalar tanıtır, farklı bakış açıları kazandırır, bilgi ve hayal gücünüzü zenginleştirir. Kitap okuyan bir insan, dünyayı daha derinlikli, daha geniş bir perspektiften görebilir. Unutmayın ki bilgi ve birikimle donanmış bir gençlik, ülkemizin gelecekteki en sağlam teminatıdır. Okuyarak, öğrenerek, sorgulayarak büyüyen bir gençlik, tefekkür eden bir gençlik, yarınların güçlü Türkiye'sini inşa edecektir."

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından gezilen fuara, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 24 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 7. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

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