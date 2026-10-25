Şanlıurfa'da kursiyerler cezaevinden camiye dönüşen Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kursiyerler cezaevinden camiye dönüşen Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı

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Şanlıurfa\'da kursiyerler cezaevinden camiye dönüşen Fırfırlı Camisi\'ni fotoğrafladı
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Şanlıurfa\'da kursiyerler cezaevinden camiye dönüşen Fırfırlı Camisi\'ni fotoğrafladı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'ndeki Fırfırlı Camisi, fotoğrafçılık kursu kursiyerlerinin ilgi odağı oldu. Kursiyerler, kiliseyle başlayıp 1930'lu yıllarda kentin ilk cezaevi olan ve sonra ibadethane olarak kullanılan tarihi yapıyı ilk kez görüp fotoğrafladı.

Şanlıurfa'da fotoğrafçılık kursu kursiyerleri, eskiden kentin ilk cezaevi olan, ardından ibadethane olarak kullanılmaya başlanan Fırfırlı Camisi'ni fotoğraflamanın heyecanını yaşadı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde bulunan Fırfırlı Camisi fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Kentin ilk tarihi yapılarından biri olan Fırfırlı Camisi, yapım tarihi net olarak bilinmemekte olup ilk olarak kilise, ardından 1930'lu yıllarda şehrin ilk cezaevi, son olarak ise ibadethane olarak kullanılmaya başlandı. Nahit taştan yapılan ve uzun yıllar tarihi yapısını koruyan ibadethane, fotoğraf sanatçısı adaylarının ilgi odağı oldu. Adaylar, ilk kez gördükleri ibadethaneyi fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadı.

Kursiyerleri kentin önemli yapılarıyla buluşturan fotoğraf sanatçısı Mahmut Ormancıoğlu, "Fotoğraf kursumuzdaki arkadaşlarla bu tarihi mekanı fotoğraflamak için geldik. Buranın kilise, ilk cezaevi ve sonrasında ibadethane olarak kullanılması dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla fotoğraflama ve görüntüleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Fotoğraf sanatçısı adaylarından Mehmet Ertuğrul ise ilk kez gördüğü tarihi yapıyı fotoğraflamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatŞanlıurfaEyyübiyeCezaeviYaşamSon Dakika

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