Şanlıurfa Tanıtım Günleri Ankara'da - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa Tanıtım Günleri Ankara'da

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Şanlıurfa'nın yemek ve kültürü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı; yarışmalar büyük ilgi gördü.

31.10.2024 17:21
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Başkentte Şanlıurfa rüzgarı esti

ANKARA - Başkent Millet Bahçesi'nde Şanlıurfa'nın yöresel ve kültürel öğelerini taşıyan "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" düzenlendi.

Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri ve kültürü, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankaralılar ile bir araya geldi. İsotlu çiğ köfte, Urfa kebabı, kente has döneri, peyniri, yoğurdu, acı biberi ve daha fazlası Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Tanıtım günlerinde düzenlenen sıra gecesi tarzında halay oyunu ise vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Halaya katılan vatandaşlar, zurna ve davul eşliğinde kendilerini Şanlıurfa'da hissetti.

Urfa kebabı ve isotlu çiğ köfte yarışmasında ise vatandaşlar kıyasıya bir rekabet sergiledi. İsot ve acılı pul biberin buluştuğu çiğ köfteyi bitirebilmek için yarışmacılar soğuk ter döktü. Çiğ köfte ve kebap yarışmasını kazanan vatandaşlara isot kolonyası, isot ve acılı toz biber takdim edildi.

Urfa kebabının lezzeti de yarışmacıların damaklarında taçlandı. Şanlıurfa Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden bir vatandaş, yaptığı açıklamada, "Güzel gidiyor, eğlendim. Oynadım ve halay çektim. İçli köfteden yedim" dedi.

Ziyaretçilerden Gül Alyurt ise "Çok güzel geçiyor. Keyifli, Şanlıurfa Ankara'da diyebiliriz. Eğlendik ve alışveriş yaptım. Kahvaltılık ürünler, çiğ köfte, peynir ve yufka türü şeyler aldım" ifadesini kullandı.

Tanıtım günlerinde alışveriş yapan bir vatandaş ise "Çok güzel geçiyor fuar. Urfa'yı buraya taşımışlar. Bütün başkentlileri fuara bekliyorum. Kebapları ve baharatları on numaraydı. Sıra gecesi daha güzeldi" diye konuştu.

Şanlıurfa Tanıtım Günleri 3 Kasım tarihine kadar Başkent Millet Bahçesi'nde ziyaretçilere açık kalacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa Tanıtım Günleri Ankara'da - Son Dakika

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