Şanlıurfa UNESCO Müzik Şehri Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa UNESCO Müzik Şehri Oldu

Şanlıurfa UNESCO Müzik Şehri Oldu

Şanlıurfa, UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil oldu, müzik etkinliği lansmanla kutlandı.

24.10.2024 00:16
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Şanlıurfa'nın müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olması dolayısıyla "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirilen etkinlik, "Dünden Bugüne Şanlıurfa'da Müzik" sergisinin açılışıyla başladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, medeniyetler beşiği olarak anılan kentin her alanda köklü geçmişe sahip olduğunu belirterek, tarih, kültür, arkeoloji ve müzik başta olmak üzere insana dair her şeyin Şanlıurfa'da yer aldığını anlattı.

Etkinliğe katılan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Dünyada terör yaparak sonuç almış hiçbir örgüt, çete veya grup yoktur. Terör nereden gelirse gelsin masum insanların canını alan insanların hepsi birer vahşidir ve yaptıkları iş insanlık suçudur. Hiçbir haklı davası da olamaz." şeklinde konuştu.

Yavaş, somut olmayan kültür miraslarının da önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu anlamda önemli bir hazineye sahip olduğunu dile getirdi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Şanlıurfa'nın bu ünvanı almayı fazlasıyla hak ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da İngilizce yaptığı konuşmasında, şehrin derin müzik kültürüne ilişkin bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses ile kentin diğer mahalli sanatçılarına müziğe katkılarından dolayı plaket verildi.

Sanatçı Tatlıses, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sahneye tekerlekli sandalye ile çıkmaktan utanmıyorum. Hayatları boyunca engelli olan vatandaşlarımız var. Bugün burada olmak benim için büyük gurur ve onurdur." dedi.

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde yapılması planlanan "Senfonik Urfa Türkülerinin seslendirilmesi, Urfa Sıra Gecesi müzik dinletisi ve yerel müzisyenlerin türkülerini yer alacağı 2 saatlik müzik etkinlikleri ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa UNESCO Müzik Şehri Oldu - Son Dakika

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