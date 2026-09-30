Sarıgöl'de mola veren 4 kişilik Venezüellalı kadın turist grubu üzüm satın aldı - Son Dakika
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Sarıgöl'de mola veren 4 kişilik Venezüellalı kadın turist grubu üzüm satın aldı

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Sarıgöl\'de mola veren 4 kişilik Venezüellalı kadın turist grubu üzüm satın aldı
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İzmir'den Pamukkale'ye giderken Sarıgöl'de mola veren 4 kişilik Venezüellalı kadın turist grubu, Sultaniye ve Crimson üzümlerinden kilo kilo satın aldı. Turistler tezgahtan incir de alırken, üretici Ahmet Uysal ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Pamukkale'ye giderken Sarıgöl'de üzüm molası veren Venezüellalı turistler, Sultaniye ve Crimson üzümlerinden kilo kilo satın aldı.

Sarıgöl-Buldan karayolu üzerinde bahçesinden topladığı yerli ürünleri satışa sunan Ahmet Uysal'ın tezgahı, bölgeden geçen turistlerin de ilgisini çekiyor. Uysal'ın yeni müşterileri ise İzmir'den Pamukkale'ye gitmekte olan 4 kişilik Venezüellalı kadın turist grubu oldu.

Sarıgöl'ün ünlü Sultaniye ve Crimson üzümlerini gören turistler, ürünlere hayran kaldı. Tezgahtan üzüm satın alan turistler, ayrıca incir de aldı.

Üretici ve satıcı Ahmet Uysal, turistlerin ilgisinden memnun olduğunu belirterek, "Çok sempatikler. Tezgahımızı gezdiler, üzümlerimizi sevdiler, kilo kilo aldılar. Sonra yollarına devam ettiler" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıgöl'de mola veren 4 kişilik Venezüellalı kadın turist grubu üzüm satın aldı - Son Dakika
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