Şarkikaraağaç'ta Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şarkikaraağaç'ta Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi Coşkuyla Kutlandı

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen 'Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi' etkinliği, 900 kadın katılımıyla görsel bir şölen haline geldi. Yöresel kıyafetlerin sergilendiği gece, oyunlar ve yarışmalarla dolu bir kültürel etkinlik özelliği taşıyor.

13.01.2025 13:11  Güncelleme: 13:17
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İlçede düzenlenen "Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi" etkinliği görsel şölene dönüştü izdiham yaşandı

Şip, Hare Şalvar, Taka ve Mintan gibi kıyafetlerin sergilendiği etkinliğe yaklaşık 900 kadın katıldı

ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen "Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi", bölge kadınlarının giydiği birbirinden renkli ve özgün geleneksel kıyafetlerle kültürel bir şölene dönüştü. Şip, Hare Şalvar, Taka ve Mintan gibi kıyafetlerin sergilendiği etkinliğe yaklaşık 900 kadın katıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen "Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi", ilçenin köyleri ile çevre bölgelerden gelen kadınları bir araya getirerek kültürel bir şölen havası yaşattı. Farklı köylerin kendine özgü kıyafetlerini sergilediği geceye yaklaşık 900 kadın katıldı. Etkinlikte, Çarıksaraylar bölgesine özgü "Şip", Fele bölgesinden "Hare Şalvar", Çiçekpınar'dan "Taka" ve Karayaka bölgesine özgü "Mintan" gibi kıyafetler ilgi odağı oldu.

En güzel kıyafetler defileye çıktı

Belediyeye ait konferans salonunda düzenlenen gece, yöresel kıyafetli kadınların sergilediği çeşitli yöresel oyunlarla başladı. Farklı köylerin ve ilçelerin kültürlerinden esinlenerek hazırlanan oyunlar büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından düzenlenen en güzel kıyafet yarışmasında, kadınlar yöresel kıyafetleriyle sahnede yer aldı. Yarışmanın heyecanı geceye renk katarken, en iyiler jüri tarafından seçilerek ödüllendirildi.

"Bu kadar katılım olacağını beklemiyordum"

Geceyi düzenleyen Ayşegül Çakmak, etkinliğin bu kadar ilgi görmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu kadar katılım beklemiyordum, sonuçtan çok memnunum. Katılan tüm kadınlara ve destek olan esnafa teşekkür ederim. Bu geceyi gelenekselleştirerek her yıl tekrarlamayı ve bir festivale dönüşmeni hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik çekiliş ve hediyelerle renklendi

Etkinlik boyunca yapılan çekilişler ve verilen hediyeler geceye ayrı bir coşku kattı. Bir araya gelerek geleneksel kıyafetlerini sergileyen kadınlar, bu gecenin hem kültürel mirası yaşatmak hem de toplumsal bağları güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gelenekselleşmesi bekleniyor

Şarkikaraağaç'ta kadınların katılımıyla başlayan bu etkinliğin, gelecek yıllarda daha geniş bir katılımla geleneksel bir festival haline gelmesi hedefleniyor.

Şarkikaraağaç\'ta Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şarkikaraağaç'ta Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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