Sebzelerle ritim tutarak yeni konserlere hazırlanıyorlar - Son Dakika

Bursa'da bir grup müzik eğitmeninden oluşan Nilüfer Sebze Orkestrası, çeşitli yiyeceklerle ritim tutarak sağlıklı gıda üretim ve tüketimine dikkati çekiyor.

Nilüfer Belediyesi, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırma konusunda farkındalık oluşturmak için 2021'i "Gıda Yılı" ilan etti.

"Gıda Yılı" çalışmalarından ilham alan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli ritim eğitmeni Akın Togay öncülüğünde mart ayında Nilüfer Sebze Orkestrası kuruldu. Orkestra, Togay'ın yanı sıra Sinan Turhan, Elif Aydın, Zeynep Özmelek, Hatice Çeliktaş ve İrem Kaya Temel'den oluşuyor.

Su kabağı, pırasa, havuç, turp, patlıcan, biber ve bakliyatla çeşitli enstrümanların seslerini çıkaran orkestra, ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştirilen Nilüfer 6. Tohum Takas Şenliği ile Nilüfer Caz Tatili etkinliklerinde sahne aldı.

İzleyenlerin beğenisini kazanan orkestra, yeni konserler için çalışmalarını Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi'nde sürdürüyor.

Akın Togay, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde yüz yüze müzik eğitimi olmadığı için sıra dışı bir proje oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

Daha önce farklı yaş gruplarıyla kova, plastik bardak gibi farklı ekipmanlarla çalıştığını belirten Togay, "Sebzelerle neden olmasın?" düşüncesinden hareketle sağlıklı gıda konusunda farkındalık oluşturmayı da amaçladıklarını dile getirdi.

Öncelikle hangi sebzeden nasıl sesler çıkarılacağı konusunda araştırma yaptıklarını aktaran Togay, şöyle devam etti:

"Ekip arkadaşlarımızla bir araya geldikten sonra provalara başladık. Küçük ritim kompozisyonlarına bazı sözlü şarkılar ekledik. Elimizden geldiğince sebzelerle müzik yapmaya başladık. Geçtiğimiz mart ayında da orkestrayı kurduktan sonra sahne almaya başladık ve insanlardan aldığımız olumlu tepkilerle enerjimiz arttı. İnsanların ilgisini çekiyor. 'Sebzelere vuruyorlar, amaçları nedir?' diyenler oluyor. Gülenler, beğenenler, oynayanlar oluyor. Bu durum bizim enerjimizi artırıyor."

"Pırasayı keman, lahanayı trampet gibi kullanıyoruz"

Togay, orkestra için pazardan sebze seçerken insanların şaşkın bakışlarına maruz kaldığını anlattı.

Sebze orkestrasını kurduktan sonra pazardaki algısının değiştiğini kaydeden Togay, "Bazen bal kabaklarına vuruyorum, yanımdaki teyze 'ne yapıyorum' diye bana bakıyor." dedi.

Mevsimine göre sebzelerden alabilecekleri sesleri araştırıp ona göre konserlere hazırlandıklarını belirten Togay, kullandıkları sebzelerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tabii ki keman sesi direkt çıkmaz ama pırasayı keman gibi kullanıyoruz. Oyup içini boşaltarak ya da bazı delikler açarak havuçtan flüt yapabiliyoruz. Patlıcanı alkış ya da kastanyet enstrümanına benzetmeye çalışıyoruz. Su kabaklarını herhangi bir vurmalı çalgı, enginar veya pırasayı baget gibi düşünebiliriz. Lahanayı da bir trampet gibi kullanabiliyoruz."

Orkestra üyelerinden İrem Kaya Temel de daha önce böyle bir projede yer almadığını dile getirdi.

Temel, "Hiçbirimiz daha önce sebze çalmadık. Akın hocamız bu konuda bizi bilgilendirdi. Nilüfer Belediyesinin bu yılı 'Gıda Yılı' ilan etmesi sebebiyle bizim için de anlamlı bir proje oldu." dedi.

Hatice Çeliktaş ise sebze orkestrasında yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Daha önce dünyada örneklerini izlemiştim ancak bizde de böyle bir örnek olması ve bunun bir üyesi, bunun bir parçası olmak arkadaşlarım gibi beni de heyecanlandırdı. Birçok çalgıyı denedik. Nasıl daha iyi sesler çıkarabiliriz diye uzun uzun provalar yaptık. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Önümüzde farklı konser projelerimiz de olacak." diye konuştu.