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Sefarad Yahudilerinin İber Yarımadası'ndan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu kaleme aldı - Son Dakika

Sefarad Yahudilerinin İber Yarımadası'ndan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu kaleme aldı

16.11.2021 10:42
Sefarad Yahudilerinin İber Yarımadası'ndan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu kaleme aldı

Yazar Begüm Fırat, gerçek hayat hikayelerine yer verdiği "Coya" adlı kitabında, 6 asırdır Türkiye topraklarında yaşayan Sefarad Yahudilerinin tarih ve kültürüne ışık tutuyor.

Yazar Begüm Fırat, gerçek hayat hikayelerine yer verdiği "Coya" adlı kitabında, 6 asırdır Türkiye topraklarında yaşayan Sefarad Yahudilerinin tarih ve kültürüne ışık tutuyor. Annesinin anneannesi Coya'nın zorluklarla dolu yaşamını inanç, aile, sevgi, aşk ve arkadaşlık kavramlarıyla kaleme alan yazarın 2019'da tamamladığı kitabı, bu yıl ağustos ayında okuyucularıyla buluştu.

Online dizi platformlarının yaygınlaşmasıyla sayıları giderek artan dönem dizileri, tarihin farklı dilimlerine ışık tutuyor. Çoğunlukla gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek yazılan kitaplardan uyarlanan diziler, geçmişte yaşanan kültürel ve sosyolojik olayları da bugüne taşıyor. Yazar Begüm Fırat, annesinin anneannesiyle aynı adı taşıyan "Coya" adlı kitabında dönem dizileriyle birlikte popüler hale gelen Sefarad Yahudilerinin hayatlarını ele alıyor. 1492 yılında Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerini, bu topluluğun üyelerinden biri olan Coya'nın gözünden anlatan Fırat, "Dönem dizileri, Sefarad Yahudileri ve Ladino dilinin arama motorları ile kitap satış sitelerinde araştırılan konuların başında yer almasını sağladı. Yazdığım kitapla benzer zamanlarda bu konunun gündem olması ve konuşulması, bana büyük mutluluk verdi. Hiçbir emek ve mücadele karşılıksız kalmıyor, hakikat ona inanan kalplerde ortaya çıkıyor ve içimizdeki sevgi, merhamet bizleri doğruya ve güzele sevk ediyor. Sefarad Yahudilerinin bu topraklara gelişiyle başlayan yaşamlarını belirli dönemlere ayırarak anlattığım kitabımda gerçek bir hayat hikayesini sevgi, inanç, farklı zaman ve mekan boyutlarıyla birlikte ele alıyorum" dedi.

GERÇEK KİŞİ VE OLAYLARA YER VERİYOR

Yazar Begüm Fırat, Türkiye'de kuşaklar boyunca yaşayan Sefarad topluluğunun üyesi olan Coya'nın hayat hikayesinden kurguladığı kitabında, gerçek kişi ve olaylara yer veriyor. Kitabına ilişkin değerlendirmede bulunan Fırat, "Kitabım, Coya'nın atalarının İber Yarımadası'ndan Türkiye'ye uzanan zorunlu göç yolculuğuyla başlıyor. Bu yolculuğa yön veren sevgi ve inancın yanı sıra, yaklaşık 400 yıldır Manisa'da yaşayan Yahudi bir ailenin kızı Coya'nın yaşamına kimlik kazandıran farklı olayları anlatıyorum. Coya'nın ailesinin dönemin varlık vergisi nedeniyle yaşadığı kayıplar, Ali ile aşkından doğan kızını tek başına büyütmek zorunda kalışı, kardeşi İshak ile birlikte İsrail'e yapmak zorunda kaldığı gemi yolculuğu kitabıma yön veriyor" diye konuştu.

MÜSLÜMAN ERKEK VE YAHUDİ KADININ BÜYÜK AŞKI

Coya'nın bir kadın olarak zorluklarla dolu yaşamını inanç, aile, aşk ve arkadaşlık kavramları çerçevesinde ele alan Fırat, bu kavramların yaşama kattığı samimiyeti satırlarına taşıdığını dile getirerek, "O dönemde yaşananları farklı kadın karakterlerin gözünden aktardığım kitabımda, gerçek olayları tüm çıplaklığıyla anlatıyorum. Dönemin zorlukları içinde Müslüman bir erkekle Yahudi bir kadının yaşadığı büyük aşkı anlatıyorum. İnanç, aile, sevgi, aşk ve arkadaşlık gibi kavramların yaşam üzerindeki etkilerini örnekleriyle okuyuculara sunuyorum" dedi.


Sefarad Yahudilerinin İber Yarımadası'ndan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu kaleme aldı
Sefarad Yahudilerinin İber Yarımadası'ndan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu kaleme aldı

İber Yarımadası, Türkiye, Sefarad, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Sefarad Yahudilerinin İber Yarımadası'ndan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu kaleme aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sefarad Yahudilerinin İber Yarımadası'ndan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu kaleme aldı - Son Dakika
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