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Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti

17.11.2021 11:01

İBRAHİM TOPRAK/MUHYEDDİN BEYCA - Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına giren "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"ni bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti.

İBRAHİM TOPRAK/MUHYEDDİN BEYCA - Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına giren "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"ni bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği 4 katlı kütüphane; modern mimarisi, geniş iç yapısı, akıllı kütüphane uygulamaları ve 150 bin kitap kapasitesi ile kitapseverlerin buluşma noktası oldu.

8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, okuma ve araştırma salonları, görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanların bulunduğu, 1200 kişiye hizmet verebilen kütüphanenin, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphaneden biri seçilmesi ile Türkiye'nin yanı sıra dünyada da tanınırlığı arttı.

18 Kasım 2020'de hizmete açılan, haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphaneden bir yılda 300 bin kitapsever faydalandı.

"Dünya artık kütüphanemizi tanıdı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, AA muhabirine, Türkiye'nin bu yıl ilk kez IFLA tarafından düzenlenen yarışmaya katıldığını belirtti.

Yarışmaya katılan kütüphanelerin 51 kriterde değerlendirildiğini dile getiren Aslanlı, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin bu kriterleri yerine getirerek, derece elde ettiğini söyledi.

Aslanlı, şehidin isminin yaşatıldığı kütüphanenin dünyada tanınması gereken 32 kütüphaneden biri olmasının önemine değinerek, "Gerek çevrecilik yönü gerek ekolojik sistemdeki dengesi gibi bütün bu konuları yerine getiren kütüphanelerden biri biz olduk. Dünya artık kütüphanemizi tanıdı. Dünyanın tanıdığı kütüphanemiz ile şehidimizin de ismi dünyada yer edinmiş oldu." dedi.

Kütüphanenin aynı zamanda bir yaşam alanı da olduğuna işaret eden Aslanlı, buradan her yaşta kişinin istifade ettiğini, çocukların, gençlerin kitap okuduğunu, ders çalıştığını söyledi. Burada yaşlıları ve emeklileri de ağırladıklarını aktaran Aslanlı, 0-3 yaş grubuna dahi hizmet verdiklerini dile getirdi.

Salgına rağmen binlerce kitapsever istifade etti

Kütüphane müdürü Derya Alapala da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kütüphaneyi bir yılda 300 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kütüphanenin bir süre kapalı kaldığını, mesai saatlerinin kısıtlandığını, kapasitenin yarıya düşürüldüğünü aktaran Alapala, buna rağmen yüksek ziyaretçi ilgisi ile karşılaştıklarını ifade etti.

Alapala, güncel ve zengin bir kitap koleksiyonu ile haftanın 7 günü hizmet vermeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Kütüphaneden yararlanan gençlerden Aleyna Eylül Uyanık, üniversite sınavlarına hazırlandığını belirtti.

Yaren Demirhan da lise mezunu olduğunu, dil sınavına hazırlandığını ifade ederek, "Kütüphanede herkes ders çalışıyor. Bu da benim azmimi artırıyor. Bundan dolayı haftanın her günü geliyor, sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar burada ders çalışıyorum." diye konuştu.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti
Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti
Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti
Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti
Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti

Aybüke Yalçın, Batman, Şehit, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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