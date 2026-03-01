SEKA Müzesi'nde Kağıt Hafızası Merkez Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SEKA Müzesi'nde Kağıt Hafızası Merkez Açıldı

SEKA Müzesi\'nde Kağıt Hafızası Merkez Açıldı
01.03.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de açılan Dokümantasyon Merkezi, Türkiye'nin kağıt arşivini dijital ve fiziki olarak sunuyor.

Kocaeli'deki SEKA Kağıt Müzesi'nde açılan Mehmet Ali Kağıtçı Dokümantasyon Merkezi, Türkiye'nin kağıt hafızasını kayıt altında tutarak geleceğe aktarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı SEKA Kağıt Müzesi'nin arşivinde yer alan ve daha önce Eski SEKA Konutları'nda (Kültür Evi) bulunan 10 binin üzerindeki belgenin dijital ve fiziki ortamda araştırmacıların hizmetine sunulduğu merkez, 1 Eylül 2025'te açıldı.

SEKA Kağıt Fabrikalarının kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı'nın adının verildiği merkez, müzenin arşivinde bulunan çeşitli koleksiyonlarla araştırmacıların Cumhuriyet dönemi kağıt sanayisine ilişkin çalışmalara doğrudan erişmesine imkan sağlıyor.

Ana koleksiyonunu SEKA Kağıt Fabrikalarına ait arşiv dokümanlarının oluşturduğu merkezde, Mehmet Ali Kağıtçı'ya ait kişisel belgelerin yanı sıra SEKA Genel Müdürlüğü Koleksiyonu da yer alıyor.

Dokümantasyon merkezinin koleksiyonlarında SEKA'ya bağlı fabrikaların endüstri ve üretim süreçlerine ilişkin zengin fotoğraf arşivinin yanı sıra dergi, gazete ve kitap gibi basılı yayınlar bulunuyor. Ayrıca defterler, mimari ve makine çizimleri, haritalar, ürün katalogları, yazışmalar, raporlar, faturalar ve çeşitli resmi belgeler de araştırmacıların istifadesine sunuluyor.

Merkezde, akademisyenler ile sanayi tarihi araştırmacıları için önemli başvuru kaynağı niteliği taşıyan ve kağıtçılık alanına ilişkin yayınlardan oluşan Kağıtçılık İhtisas Kitaplığı da bulunuyor.

Türkiye'nin kağıt sanayisinin hafızasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla hayata geçirilen merkez, araştırmacılara ve tarih meraklılarına önemli kaynak sunuyor.

"Tüm belgeleri dijital ortama da aktardık"

SEKA Kağıt Müzesi Koordinatörü Hüseyin Saban, AA muhabirine, SEKA Kağıt Fabrikalarının 1936'dan 2004'e kadar aktif kağıt üretiminde bulunduğunu, müzenin ise 2016 yılında açıldığını söyledi.

Saban, müze bünyesinde açılan dokümantasyon merkezinde fabrikalar arasındaki yazışmaların, belgelerin ve dosyaların arşivlendiğini belirterek, "Burası sanayi tarihine ışık tutmak, özellikle akademisyenlerin kağıtçılık alanındaki bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla kurduğumuz bir arşiv." dedi.

Merkezin 3 bölümden oluştuğunu dile getiren Saban, "Merkezin büyük bölümünü SEKA Fabrikalarının arşivleri oluşturmaktadır. İkinci bölümde ise Mehmet Ali Kağıtçı'ya ait kitaplar, eserler, belgeler 'Kağıtçılık İhtisas Arşivi' adıyla yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise SEKA Kağıt Müzesi'ne ait 10 binin üzerinde obje, belge, doküman araştırmacılarımızın önüne serilmiştir." diye konuştu.

Saban, SEKA Kağıt Fabrikasının Türkiye'de kurulan "ilk" kağıt fabrikası olduğunu söyleyerek, "Kağıt sanayi ve kağıtçılığı araştırmak istediğinizde en önemli kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz. O dönemlere ait 1936'lardan 2000'lere kadar olan tüm belgelere burada ulaşabilirsiniz." dedi.

Belgelerin merkezde modern raf sistemiyle asitsiz zarf ve dosyalarda korunduğunu anlatan Saban, "Buraya hiç gelmeden de SEKA Kağıt Müzesi web sayfası üzerinden bu dosyalara ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz tüm belgeleri dijital ortama da aktardık. Dijital ortamda saklıyor ve koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Kocaeli, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SEKA Müzesi'nde Kağıt Hafızası Merkez Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:36:50. #7.13#
SON DAKİKA: SEKA Müzesi'nde Kağıt Hafızası Merkez Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.