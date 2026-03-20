Selahaddin Eyyubi Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Selahaddin Eyyubi Camisi Yeniden İbadete Açıldı
20.03.2026 14:38
Şanlıurfa'da depremden zarar gören Selahaddin Eyyubi Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Şanlıurfa'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Selahaddin Eyyubi Camisi, tamamlanan çalışmaların ardından ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki ve korumasındaki camide, titizlikle yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Ramazan Bayramı namazıyla tekrar ibadete açılan camide ilk cuma namazı kılındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi camide uzun süredir titizlikle süren çalışmaların başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

Balıklıgöl Yerleşkesi yakınındaki caminin kentin önemli simgeleri arasında yer aldığını vurgulayan Şıldak, çalışmaların tamamlanmasında emekleri olan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Şıldak, "2023 yılı Haziran ayında başlatılan restorasyon çalışmalarımız süresinden de erken bitirildi. Bu ihtişamlı camimiz bayramın ilk günü bayram namazı ile birlikte ibadete açıldı. Camimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Selahaddin Eyyubi Camisi

457 yılında yapılan tarihi bina, 1994 yılında ise Selahaddin Eyyubi Camisi adıyla ibadete açıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan yapının restorasyonu kapsamında yapının mevcut durumunu tespit etmek amacıyla projelendirme çalışmaları ile zemin ve yapı analizleri gerçekleştirildi.

Camide yer alan mihrap, minber, kürsü ve hünkar mahfili gibi özgün mimari unsurlar koruma altına alınarak muhafaza edildi. Yapının güvenliğini sağlamak amacıyla çelik ve ahşap askılama sistemleri kuruldu. Yapısal dayanımı artırmak amacıyla duvarlarda hidrolik ve kaymak kireç enjeksiyonu yapıldı.

Gerekli görülen bölümlerde kısmi söküm ve yeniden yapım uygulamaları gerçekleştirilerek yapının özgün dokusuna uygun düzenlemeler yapılan caminin abdest alma bölümü yenilenirken, aydınlatma ve mekanik sistemler de modern ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlendi.

Cephelerde temizlik ile derz açma ve kapama çalışmaları yapılırken ahşap kapı ve pencereler de aslına uygun biçimde yenilendi. Son olarak çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan cami, kılınan bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA

Selahaddin Eyyubi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Şanlıurfa, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Selahaddin Eyyubi Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
Orhan Gencebay taburcu edildi Orhan Gencebay taburcu edildi
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Premier Lig’de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
SON DAKİKA: Selahaddin Eyyubi Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
