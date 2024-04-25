Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Kütahya'da Canlı Performans Sergiledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Kütahya'da Canlı Performans Sergiledi

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Kütahya\'da Canlı Performans Sergiledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Özel Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen 'Özbekistan'dan Bahar Nefesi Çalıştayı' kapsamında, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Performans Sanatçısı Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, canlı performans sergiledi. Cebrailoğlu, Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu'nun evinin önünde müzik eşliğinde soyut resim yaptı. Çalıştayda yapılan eserler, Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde sergilenecek.

25.04.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Özel Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen " Özbekistan'dan Bahar Nefesi Çalıştayı" kapsamında, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Performans Sanatçısı Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, canlı performans sergiledi.

Cebrailoğlu, dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu'nun Maltepe Mahallesi'ndeki evinin önünde oluşturulan platformda müzik eşliğinde soyut resim yaptı.

Cebrailoğlu'nun performansını çalıştaya katılan akademisyenlerin yanı sıra Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de ilgi ile izledi.

Cebrailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merhum ressam Ahmet Yakupoğlu anısında ve çalıştaya katkı sunmak amacıyla resim yaptığını söyledi.

Çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirten Cebrailoğlu, "Türkiye ve Özbekistan arasında zaten bir kültür birlikteliği var. Bu çalıştayla oluşan kadim kültür köprüsü daha da pekişmiş oldu. Ben de bir performans çalışmamla çalıştayda yer aldım. Resim performansımda reflekslerimi yansıtmaya çalıştım. Kütahya'da gezerken gördüklerimi, duygularımı, Ahmet Yakupoğlu'nu düşünürken onun o zengin sanat dünyasını soyut ve spontane bir şekilde, biraz caz ve doğaçlama yaparak böyle bir performans sergiledim." diye konuştu.

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden performansı izlemek için resim bölümü öğrencisi Medine Çetin, ilk kez böyle bir canlı resim performansı izlediğini, sanatçının renkleri tuale aktarışını çok beğendiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Seren Kumsal Kaptan da sanatçıyı izlerken adeta kendi duygularının yansıtılışını izlediğini ve çok etkilendiğini ifade etti.

Öte yandan, çalıştay kapsamında Özbek sanatçılar ile Cebrailoğlu'nun yaptığı eserler Maltepe Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Kütahya'da Canlı Performans Sergiledi - Son Dakika

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