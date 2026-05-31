Yörük kültürü Selendi\'de yaşatıldı

31.05.2026 10:01  Güncelleme: 10:02
Manisa'nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Derneği tarafından düzenlenen 9. Keşkek Şenliği'nde geleneksel lezzetler ikram edildi, kıl çadırlar kuruldu ve Yörük kültürü yaşatıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Keşkek Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Yörük kültürünün yaşatıldığı etkinlikte vatandaşlar hem geleneksel lezzetlerin tadını çıkardı hem de hasret giderdi.

Sabahın erken saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan şenlik, din görevlileri Mürsel Gülcan ve Hüseyin Çetin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Şenlik kapsamında keşkeklik buğdaylar, davul zurna eşliğinde dibeklerde dövülürken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Keşkeklerin hazırlanmasının ardından katılımcılara keşkek, etli nohut, mantı ve helva ikram edildi. Kurulan kıl çadırlar ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yörük kültürünü yansıtan çadırlarda hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Şenlikte konuşan Selendi Kurşunlu Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Topcan, amaçlarının Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, "Anamaslı Yörükleri olarak kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl Keşkek Şenliğimizin dokuzuncusunu düzenliyoruz. Amacımız töremizi gelecek nesillere aktarmak ve farklı yerlerde yaşayan Anamaslı Yörüklerini bir araya getirerek birlik beraberliği güçlendirmek." dedi.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ise yaptığı konuşmada dernek yönetimini tebrik ederek, "Her yıl düzenlenen bu etkinlik sayesinde vatandaşlarımız bir araya gelerek özlem gideriyor. Kültürümüzün yaşatılması açısından önemli bir organizasyon" ifadelerini kullandı.

Festivale Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, AK Parti Körübaşı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, CHP Selendi İlçe Başkanı Cemil Kurt, İzmir Buca Belenbaşı Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nuri Arıca, Çampınar Çamyayla ve Çalıklı Yörükleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ümit Öz, Şoförler Odası Başkanı Şükrü Filik, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

