Selimiye Camisi Ramazan\'da Yeniden Açılıyor

Kültür Sanat

16.02.2026 10:33
Selimiye Camisi, kapsamlı restorasyonun ardından Ramazan'ın ilk gününde ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı restorasyondan geçirilen Selimiye Camisi, Ramazan ayının ilk günü yeniden tam kapasite ibadete açılacak.

Kasım 2021'de bilim kurulu nezaretinde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çalışmalar kapsamında ana kubbede güçlendirme ve enjeksiyon uygulamaları tamamlanırken, kubbenin kurşun kaplaması yenilendi. Revaklı avlu kubbelerinin kurşun kaplamaları da bitirildi. Yapıda zamanla uygulanan çimentolu müdahaleler kaldırıldı. Caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenirken, özgün ahşap kepenk ve kapılarda çürüme ve malzeme kayıplarına yönelik onarımlar gerçekleştirildi.

İç mekandaki 264 alçı içlikten 1983 onarımında düz cam ya da pleksiglasla değiştirilen bölümler, paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dipli cam sistemle aslına uygun biçimde yenilendi. Beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı özel harç ve paslanmaz teçhizat kullanılarak değiştirildi.

Restorasyon sürecinde yapının en fazla yıpranan bölümlerinin minareler olduğu belirlendi. Üç şerefeli, üç yollu merdiven sistemiyle tasarlanan ve alemi dahil yaklaşık 85 metre yüksekliğe ulaşan dört minarede güçlendirme ve bakım işlemleri tamamlandı.

Orijinaline uygun olarak dokunan halı yerine serildi

Ana mekan ile revaklı avlu kubbelerindeki kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlandı.

Hazirede çalışmalar devam ediyor. Çini temizliği ve çevre düzenlemesi de restorasyonun son aşamaları arasında yer alıyor.

Genel Müdür Aksu incelemede bulundu

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, camide yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Aksu, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden biri olan Selimiye'de bugüne kadarki en kapsamlı restorasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Edirne'de 1752'de yaşanan depremde caminin ciddi hasar aldığını hatırlatan Aksu, sonraki dönemlerde camide çeşitli onarımlar yapıldığını ancak mevcut restorasyonun bilim kurullarının rehberliğinde bütüncül bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etti.

Tescilli kubbe tezyinatı korundu

Kubbe tezyinatına ilişkin kamuoyunda iki farklı görüş bulunduğunu aktaran Aksu, UNESCO normları ve tescil hükümleri doğrultusunda mevcut motiflerin korunmasına karar verildiğini söyledi.

Tescilli kubbe tezyinatının canlandırıldığını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Kanun ve UNESCO normları mevcut halin yani tescilli motiflerin tezyinatın devam etmesini bize bildiriyor. Genel olarak vatandaşımızın kanaati de bu motiflerin, bu desenin kalması yönündeydi. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak bunu uyguladık ve mevcut motifimizi koruduk."

Yani burada herhangi bir siyasi müdahale yok. Herhangi bir kimsenin karıştığı yok. İki taraf da bilim tarafıydı. İki taraf da bu konunun uzmanları hocalardı. Aslında iki tarafta kendi aralarında böyle bir tartışma yaşandı ama tescilli olan taraf uygulandı."

Ramazan'ın ilk günü ibadete açılıyor

Aksu, Selimiye'nin restorasyon döneminde de ibadete hiç kapanmadığını kısmen açık olduğunu hatırlattı.

Restorasyonda ufak ayrıntıların kaldığına ve onların da bitirilmesiyle çalışmaların tamamlanacağına işaret eden Aksu, "Ramazan'ın birinci gününde camimiz inşallah ibadete açılmış olacak. Fakat camimizin restorasyonu tam anlamıyla bitmiş değil, ufak tefek eksiklerimiz kaldı peyzajla ilgili ve dışarıdaki birkaç eserimizin yenilenmesiyle ilgili. İnşallah onlar tamamlandıktan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde resmi açılışını yapmış olacağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Son Dakika

