Serdar Tuncer imza standına yoğun ilgi - Son Dakika

Serdar Tuncer imza standına yoğun ilgi

Şair Serdar Tuncer: "Türkiye olarak daha çok okuyup gelişeceğiz"

KAYSERİ - Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda söyleşi etkinliğine katılan Şair Serdar Tuncer'in imza standına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına 4'üncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, 5. gününde Şair Serdar Tuncer'i ağırladı. Tuncer, sevenleri ile yaptığı söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı. Serdar Tuncer'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, imza standının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoğunluğu görünce yaptığı işin değerli olduğunu anladığını söyleyen Yazar Serdar Tuncer, "Kitap fuarları okur ile yazarı buluşturması açısından bizim için de çok kıymetli oluyor. En azından yazdığınız şeylerin insanların gözlerindeki açısını görmek, onlara olan teveccühü görmek hani attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin derler ya, o attığınız taşın, çektiğiniz çilenin, ızdırabın bir işe yaradığını hissetmek büyük bir nimet. Son zamanlarda büyük illerimiz olsun, ilçelerimiz olsun her biri kitap fuarları yapıyor. Bu da şu yönden de kıymetli, biz okuyan bir milletiz ve okuyoruz. Yeterli mi değil. Okuyoruz ama yeterli değil. İnşallah daha çok okuyacağız, daha çok bileceğiz. Okumanın da olmak için yeterli olmadığını fark edeceğiz ve o zaman da Türkiye güzelleşecek. Türkiye ne zaman güzelleşirse yeryüzünün çehresi değişir. Oralara giden bir yol olsun. Niyazım budur. Kayseri 4. Kitap Fuarı nedeni ile bütün bunları ifade ediyorum. Her zaman olduğu gibi pek çok şehrimizde olduğu gibi burada da gerek söyleşiye gerek imzaya büyük bir teveccüh var. Allah rızası için sevenlerden ve sevilenlerden etsin. Emek veren herkese de ayrıca teşekkür ederim" dedi.