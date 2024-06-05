Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Kültür Sanat

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'ndaki serginin açılışına katılan Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, kursiyerleri tebrik etti.

Kadınlara yönelik kurs düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Çelik, kursiyerlerin sadece kendini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda ailelerine ve topluma maddi ve manevi katkıda bulunduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi.

Tören sonunda kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünleri ve resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.