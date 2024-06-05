Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla yıl sonu sergisi düzenledi. Serginin açılışında konuşan Müdür Murat Çelik, kursiyerleri tebrik ederek, kadınlara yönelik kurs düzenlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Sergide öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi ve kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünleri ve resimler sergilendi.

05.06.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'ndaki serginin açılışına katılan Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, kursiyerleri tebrik etti.

Kadınlara yönelik kurs düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Çelik, kursiyerlerin sadece kendini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda ailelerine ve topluma maddi ve manevi katkıda bulunduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi.

Tören sonunda kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünleri ve resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Adnan Menderes, Murat Çelik, Seyhan, Spor, Kültür, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:35:42. #1.11#
SON DAKİKA: Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement