Sigara İçmeye Pişmanım - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sigara İçmeye Pişmanım

Sigara İçmeye Pişmanım

Akciğer kanserini göğüsleyen Mevlan Ağtaş, tiryakilere sigarayı bırakmaları için tavsiyelerde bulundu.

03.02.2025 11:46
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İleri evre akciğer kanserine iki kez yakalanan ve atlatan Iğdırlı 66 yaşındaki Mevlan Ağtaş, tiryakilere kendisini örnek gösterip sigaradan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Mevlan Ağtaş, günde 3 paket sigara içtiği dönem olan yaklaşık 2 yıl önce çocuklarının yanına gittiği Manisa'da, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tetkiklerinde akciğer kanseri olduğu tespit edilen 4 çocuk babası Ağtaş, Manisa ve İzmir'de bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi görüp kanseri atlattı.

Ağtaş, geçen yıl memleketinde aynı şikayetler gelişince bir süre önce Erzurum Şehir Hastanesi'nden onkoloji uzmanı Dr. İrfan Buğday'a başvurdu.

Tetkiklerinde, kanserin nüksedip akciğer içi ve dışına yayıldığı tespiti üzerine Ağtaş, burada tedaviye alındı. Yaklaşık bir yıl süren kemoterapi ve tedavilerin ardından kanserden kurtulan ve ikinci baharını yaşayan Ağtaş, sigara içenlere hem pişmanlığını hem de başından geçenleri anlatarak bırakmalarını öneriyor.

"Bir ayağım mezarda, biri dışarıda gibi çok zor süreç yaşadım"

Mevlan Ağtaş, AA muhabirine, ikinci kez kanser olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Farklı şehirlerde gördüğü tedavi sonrası kanserin nüksettiğini ifade eden Ağtaş, "Erzurum'da öyle bir doktorlar tanıştım ki Allah razı olsun güler yüz gösterdi, çok ilgilendi. Kontrole gelmiştik, az önce doktor haber verdi, tedavim tamamlanmış. Çok mutlu oldum. Bir ayağım mezarda, biri dışarıda gibi çok zor süreç yaşadım. Arkadaşlarım kanseri atlatabilir miyim diye endişeliydi. Şimdi bayramı yaşıyorum, annemden yeni doğmuş gibiyim." dedi.

Eskiden günde 3 paket sigara içtiğini ve bunun pişmanlığını yaşadığını anlatan Ağtaş, "Sigara içerek mezarımı hazırlamışım. Sigara kullanan varsa bıraksın, mezarlarını hazırladıklarını bilsinler. Sigara içtiğim için çok pişmanım. Gördüğüm herkese sigara içmemelerini söylüyor, kendimi örnek veriyorum. Sigara ölümcül bir zehir, İrfan hocamdan Allah razı olsun, hayatımı ona borçluyum." diye konuştu.

Eşi Nahide Ağtaş ise kocasının Erzurum'da şifayı bulduğunu belirterek, "Eşim çok şükür ikinci kez kanseri yendi, önceden yürüyemezdi, halsizdi, şimdi yemesi, yürümesi düzeldi." ifadesini kullandı.

Onkoloji uzmanı Dr. Buğday da Ağtaş'ın nükseden kanserini ileri evrede tespit ettiklerinden bahsederek, "Kemoterapi ve tedavilere başladıktan sonra en son çektiğimiz tomografilerde akciğerlerdeki kitlenin tamamen kaybolduğunu, canlı doku kalmadığını gördük. Tedaviyi sonlandırıp takibe karar verdik. Hastamız kontrol amaçlı gelmişti, filmini çektik tomografi ile akciğerlerdeki kitlelerde uyanma olmadığını gördük ve hastaya müjdeli haberi verdik. İlaçsız takibe devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Sigara bırakıldığı takdirde akciğer kanseri yüzde 90 engellenir"

Akciğer kanserinin en büyük sebeplerinden birisinin sigara kullanımı ve duman maruziyeti olduğuna dikkati çeken Buğday, sigara içenlerde bu kanserin daha çok görüldüğünü kaydetti.

Kansere sebep olan sigara ve alkolün yanı sıra fast food gıdalardan da uzak durulmasını, spor ve Akdeniz diyeti beslenme öneren Buğday, şu ifadeleri kullandı:

"Sigara bırakıldığı takdirde akciğer kanseri yüzde 90 oranında engellenecek durum. Akciğer ve diğer kanser türleri için tarama programları var. Sigara tüketenlerde, tomografi dediğimiz düşük dozlu akciğer filmi çekilerek kanser daha erkenden teşhis ediliyor ve tedavi kısa oluyor. Kanser korkulacak durum değil, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi mümkün. Sigarayla mücadele çevredekileri uyarmak gerekiyor. Mevlan Bey bu anlamada çevresindekilere kendini kötü örnek olarak gösteriyor, bu çok ön önemli."

Buğday, erken teşhisin önemine değinerek, vatandaşların kanser taramalarına katılmalarını önerdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, erzurum, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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