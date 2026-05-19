Sihirli Annem: İzleyiciyle Buluştu

VİZYONA girdiği ilk hafta sonunda sinema salonlarına hareketlilik getiren 'Sihirli Annem: Periler Okulu' filminin oyuncuları, düzenlenen özel gösterimlerde izleyicilerle bir araya geldi. Oyuncular, İstanbul Esenyurt'ta bulunan Akbatı AVM'de 18.00 ve 18.20 seanslarında salonları ziyaret ederek seyirciyi selamladı.

15 Mayıs'ta vizyona giren 'Sihirli Annem: Periler Okulu' filminin oyuncuları, düzenlenen özel gösterim kapsamında seyirciyle buluştu. Oyuncular bu kapsamda Akbatı AVM'de 18.00 ve 18.20 seanslarında sinemaseverlerle bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte oyuncular, salonları dolaşarak izleyicilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Gösterim öncesinde açıklamalarda bulunan oyuncular, film setinde yaşadıkları deneyimleri ve projeye dair duygularını anlattı.

İNCİ: GENÇLERİN ENERJİSİ BİZİ OLUMLU ETKİLEDİ

Oyuncu Ayşen İnci, "Gençlerin enerjisi bizi çok olumlu etkiledi. Kemik bir kadromuz vardı. Onlar bize dahil oldular. Biz onları sevdik. Çok keyifli bir iş çıktı. Biz hep beraberdik. Hiçbir zaman kopmamıştık. Ayrılmadığımız için yeniden kavuşma gibi bir şey olmadı. Sihirli Annem'i özlemiştik ve filmi çekilsin diye hep bekliyorduk. Üçüncüsü çekilsin diye biz periler bütün sihirleri yaptık" ifadelerini kullandı.

İnci, "Yine oyunculu bir gösterim var, ona katılacağız. Tabii çok coşkulu bir kalabalık var her zaman olduğu gibi. Ben çok mutluyum çünkü ikinci filmimizi yaptık. Bence ilkinden bile daha güzel oldu. Sihirli Annem bizim için hiç bitmemiş gibi. Seyirci için bitmedi çünkü sürekli tekrarları oldu. Kimse kopmadı. Biz oyuncular için de öyle hep irtibat halindeydik. Yani dost olarak da biz birbirimizden kopmadık. Kaldığımız yerden devam ediyor gibi oldu. Sanki hiç ara vermemiş gibi olduk" diye konuştu.

Oyuncu Ecrin Su Çoban, "Set çok eğlenceliydi. Kadro zaten müthiş. Ben bu filmde dahil oldum. Çok sıcak karşıladılar. Çekimlerde çok eğlendim. Bu kadar usta sanatçılarla çalıştığım için de çok mutluyum" dedi.

KARTA: BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DENEYİMDİ

Oyuncu Gamze Karta da "Set çok güzeldi. Bu kadar usta oyuncularla aynı seti paylaşmak benim için çok büyük bir deneyimdi. Sette hep onları izledim. Onlardan bir şey öğrenmeye çalıştım. Yönetmenimizle çalışmak çok keyifliydi. Benim için çok güzeldi" diye konuştu.

Nehir Yancı, "Filmin uzun yıllar sonra tekrar çıkması beni çok mutlu etti. Çünkü küçüklüğümden beri onu izlemek beni çok mutlu etti. Umarım devamı gelir ve izlemeye devam ederiz. Bugün burada olmak da beni çok mutlu etti. Oyuncuların hepsi çok tatlı sıcakkanlı insan. Hepsini çok sevdim" dedi.

Filmde rol alan Mina Yancı, "Film çok güzeldi. Set arkası da gayet güzeldi. Bütün oyuncular da çok iyilerdi. Ben çok heyecanlı ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

Nazlı Yağcı ise "Ben filmi izledim. Çok güzel bir film olmuş. Seyirciyi de kendi içine çeken ve büyüleyici atmosferi olan bir film. En çok kardeşimi beğendim. Bütün oyuncular çok güzel oynamıştı. Benim için çok duygusal bir andı. Hep dizisini izliyordum. Şimdi sinema filmini izlemek çok duygusal ve güzeldi. Ekibe yeni oyuncular da dahil oldu, senaryosu daha da genişledi. Bence çok güzeldi" açıklasında bulundu.

Derin Yağcı ise "Ben filmi izledim. Gerçekten çok güzel. Çok güzel geçti. Arkadaşlarımla çekim arasında oynadık, eğlendik. O günler çok güzeldi. Bence herkes gitmeli" dedi.

Mila Kürklüoğlu, "Film çok güzeldi. Ben çok sevdim. En çok arkadaşımı sevdim. Bugün çok mutluyum" ifadelerini kullandı.