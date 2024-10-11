Sıkışan Kediler Kurtarıldı, İtfaiyeci Adopt etti

Kültür Sanat

Düzce'de sıkıştıkları aracın motor bölümünden kurtarılan 2 kedi yavrusu, itfaiye şoförü tarafından sahiplenildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yaklaşık 1 hafta önce Hamidiye Mahallesi'nde bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiği ihbarı yapıldı.

Bölgeye giden ekipler, motor kısmında 2 kedi yavrusu olduğunu görerek kurtarma çalışması başlattı.

Bulundukları yerden çıkarılan yavrular, Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan kedilerin yaklaşık 1 aylık olduğu ve annelerinin bulunmadığı belirlendi.

İşlemlerin ardından rehabilitasyon merkezine bırakılacak yavruları, itfaiye şoförü Hüseyin Gedikli (43) sahiplenmek istediğini belirterek teslim aldı.

Gedikli, bakımını üstlendiği yavrulara "Duman" ve "Alev" ismini verdi.

Sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kedi yavruları, Gedikli'nin gündüzleri yanında getirdiği iş yerinde personelin neşe kaynağı oldu.

"Mesleğimi, insanlara ve hayvanlara yardım etmeyi seviyorum"

İtfaiye şoförü Hüseyin Gedikli, AA muhabirine, evinde hayvan beslediğini söyledi.

Tüm canlılara yardım etmeyi çok sevdiğini, bu yüzden de belediye otobüsü şoförüyken 3 yıl önce itfaiyeye geçtiğini anlatan Gedikli, "Mesleğimi, insanlara ve hayvanlara yardım etmeyi seviyorum. " dedi.

Kedi yavrularına sahip çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gedikli, "Mümkün olduğunca müstakil yerde birkaç hayvan barındırıyorum. Bunlar bizim canlarımız, kedi olsun köpek olsun, bırakmamaya çalışıyorum. Onların sevgiye ihtiyacı var. Hayvan sevgisi bambaşka bir duygu. Hayvanlarla ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını gidermek çok güzel. Sevmesen yapamazsın zaten. Biz mesleğimiz gereği hem insanlara hem hayvanlara yardım etmeyi, onları koruyup barındırmayı seviyoruz." diye konuştu.